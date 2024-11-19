Крутой озвучил статистику по оттоку экономически активного населения Беларуси

Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президиум собрался в расширенном составе. Эту возможность глава государства использовал, чтобы закрыть еще одну проблемную тему – о повышении статуса районных исполнительных комитетов с целью усиления роли местных органов власти в развитии регионов.

Вопрос звучал неоднократно за последнее время, в том числе в контексте программы «Один район – один проект». Не все руководители райисполкомов понимают, как и что должно работать. Подробнее здесь.