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Крутой озвучил статистику по оттоку экономически активного населения Беларуси

19 ноября 2024 13:35
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Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крутой озвучил статистику по оттоку экономически активного населения Беларуси-2

Президиум собрался в расширенном составе. Эту возможность глава государства использовал, чтобы закрыть еще одну проблемную тему – о повышении статуса районных исполнительных комитетов с целью усиления роли местных органов власти в развитии регионов. 

Вопрос звучал неоднократно за последнее время, в том числе в контексте программы «Один район – один проект». Не все руководители райисполкомов понимают, как и что должно работать. Подробнее здесь.

Крутой озвучил статистику по оттоку экономически активного населения Беларуси-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Основная цель – это остановить отток экономически активного населения. Из среднего района на 8-10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300-400 человек ежегодно. Это много. На что Президентом обращено внимание районных руководителей? 

Первое – это срочное восстановление работы райагросервисов. Второе – необходимость преобразования в АПК. Точечная экономически обоснованное и финансово выверенное объединение хозяйств, привязки к лидерам, маякам района. Плюс более активная продажа пустующих домов, находящихся в реестре.

# Дмитрий Крутой # Государственная политика # Александр Лукашенко

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