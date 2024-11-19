Шпаковский: Лукашенко первым поднял флаг восстановления единства постсоветского пространства

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания:

В середине 1990 годов флаг реинтеграции, восстановления единства постсоветского пространства поднял Александр Григорьевич Лукашенко первым. Позже, конечно, много шелухи намели не совсем добросовестные средства массовой информации, чьи подачи… Мы знаем, чьи, на самом деле. И попытались представить дело так, будто бы Россия нам предлагает какие-то неприемлемые условия. Мы помним все эти истории. А мы не желаем интегрироваться, я имею в виду Беларусь. Никогда такого не было. Наши национальные интересы находятся на Востоке, в союзе с Россией. Это стратегическое видение Александра Лукашенко, которое было одобрено мудрым белорусским народом на референдуме.