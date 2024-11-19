«Родственные отношения, даже обиды родственные» – директор радиостанции «Говорит Москва» о Союзном государстве

Владимир Мамонтов, журналист, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

Может, тут вообще не математика. Можно тут долго, упорно рассказывать друг другу, кто больше значит, что больше значит, у кого потенциал и так далее. У нас и иные отношения, взаимодействия все-таки в значительной степени семейные. В значительной степени родственное что-то в этом есть. Что бы кто ни говорил, как бы ни считали, какие между нами конфликты бы ни возникали, иногда возникают, иначе не может быть. Но все равно это родственные отношения, даже обиды родственные. А уж когда победы какие-то у нас сейчас есть, вообще все проверяется. Эти расчеты проверяются какими-то испытаниями. То, как мы сейчас проверяем отношения, это вам не математика.