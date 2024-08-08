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Наталья Козырь: надо идти вслед за Президентом, потому что он ведёт правильно – это моя позиция

08 августа 2024 16:24
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Наталья Козырь: надо идти вслед за Президентом, потому что он ведёт правильно – это моя позиция-1

Наталья Козырь, кладовщик участка по ремонту технологической оснастки экспериментального цеха МЗКТ:
Надо идти по своему пути. Честно работать. Ну, жить просто честно. Надо прислушиваться к советам старших. Нас всегда так учили в школе. Вот это, наверное, наш принцип, поэтому вот наше поколение, оно вот так. Ведомое. Я, если честно, вот как-то… Не хочется идти за плохим, хочется идти за хорошим. Смотреть вперед. С честной, открытой душой не прятаться от нашего закона. Как бы, где знаешь, говорю, где ты виноват – надо наказать. Но если ты идешь, ну, высоко подняв голову, не боясь, ничего не скрывая, то так и надо держать. Идти вслед за Президентом, потому что он ведет правильно. Пока что так. Это моя позиция.

Было страшно, но я ему благодарна! Как живет белоруска, которая вышла к Лукашенко на МЗКТ в 2020-м? Читать здесь.

# общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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