Было страшно, но я ему благодарна! Как живёт белоруска, которая вышла к Лукашенко на МЗКТ в 2020-м?

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Наталья Козырь, кладовщик участка по ремонту технологической оснастки экспериментального цеха МЗКТ:

С нашей стороны тоже мы, матери. И мужей, и отцов – нам всех жалко. Надо что-то думать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, скажите, что мне делать.

Наталья Козырь:

Ищите компромисс! Александр Лукашенко:

Согласен. Я понимаю, что некоторым хочется покричать и вслед мне крикнуть еще «уходи». Вот потерпите, я сейчас буду уходить – вы покричите.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Лозунги, крики, истерика. Вы сами помните, как это было. Даже сейчас, спустя время, оказавшись здесь, на территории завода МЗКТ, я испытываю все те же эмоции, что и тогда, в августе 2020-го, когда вместе с главой государства мы приехали на очень непростой разговор к раскаленной толпе. Наша героиня была среди тех, кто в довольно грубой манере разговаривал с Александром Лукашенко, с главой государства. И будет честно сказать, что тогда это была прям лайт-версия из того, что звучало в этой толпе. Знал ли Президент, что будет так непросто? Наверняка догадывался, предполагал, но вместе с тем пошел. Потому что даже в самых сложных ситуациях нужно просто делать свое дело ради своих. «Если честно, мне было страшно» Алена Сырова:

Чем живете?

Наталья Козырь:

Работой и семьей. Ну, так получилось, да, вышла. Обидно было. За что? Алена Сырова:

Будете переживать, плакать? Наталья Козырь:

Нет, мне надо приготовиться.

Наталья Козырь:

Не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира! Александр Лукашенко:

Послушайте, не хотите насилия – не провоцируйте. Наталья Козырь:

Мы не провоцируем. Александр Лукашенко:

Вы поймите, что они же должны порядок навести. И когда идет эта бойня, когда их начали мочить... Слушайте, не ОМОНовцы же первые это начали. Наталья Козырь:

Просто она мне пришла вот так… Александр Лукашенко:

Я вам верю. Наталья Козырь:

Она, понимаете, у меня дочка говорит, я не хочу работать. Мне говорит, больно и обидно. Ребенку 20 лет. Александр Лукашенко:

Хорошо, я вам верю. Если я или кто-то вам может в этом помочь, вы скажите. Наталья Козырь:

Вы понимаете, мы понимаем. Подождите, подождите.

Наталья Козырь:

Если честно, мне было страшно. Было страшно, но когда подошла ближе, такой мужчина... Ух! По телевизору он в разы меньше, чем в реальной жизни. Очень благодарна ему за то, что он меня выслушал тогда. Если честно, даже это сыграло большую роль. Я поговорила, я выплакалась, я успокоилась – и все прекрасно. Узнали об этом в последний момент. Нас уже предупредили, допустим, Александр Григорьевич должен был приехать в среду, но нам сказали про это во вторник. Никто ничего не готовился. Мы не те люди. Мы рабочие, нам надо работать. И когда сказали, приедут, как бы вышли. Ну, да – есть нюансы, есть вот такие товарищи, которые хотели провести провокацию.

– Уходи! Уходи! Александр Лукашенко:

Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Белоруска о событиях 2020-го на МЗКТ: почему офицер должен застрелиться – он в руках держит страну! «Это наше белорусское предприятие, на котором работаем мы, белорусы». О судьбе МЗКТ

Александр Лукашенко:

Мы уже обсуждали с россиянами вопрос приватизации МЗКТ – я отказался. Из 4,5 тысячи тогда осталось бы 2,5. Я спрашиваю: «А куда две 2 тысячи этих делось? У нас по бизнес-плану 2,5, а 2 тысячи на улице. Вот что будет с инвесторами. Они с удовольствием возьмут. Скорее всего, Россия возьмет. Почему? Потому что вы делаете то, что им очень нужно для ядерных сил сдерживания. Вот и все. Поэтому думайте.

Наталья Козырь:

Создание вот этих вот машин – это как бы большая часть моей жизни. И жду вот даже праздника завода, чтобы привезти своих детей, показать вот это вот. Это реально большой труд, большой команды, потому что такого производства, по ходу, нет – Москва, Россия – там. Но это наше родное, белорусское. Сколько раз пытались, насколько я знаю, хотели выкупить, но благодаря нашему Александру Григорьевичу это наше белорусское предприятие, на котором работаем мы, белорусы. А, простите, не люди с других стран. И это просто несправедливо. Это некрасиво, будем даже так говорить, по отношению к нашему Президенту. Это неуважение. Смотрите, какая оказывается помощь многодетным, инвалидам, пенсионерам. Вот много знакомых за пределами, которые говорят: у нас нет такой поддержки. Казахстан – там нет такого. Я не буду говорить за всех, но у меня есть знакомые. Говорят: у вас такая прекрасная страна, у вас такой хороший Президент. Почему у вас так? Люди, видать, хотели каких-то перемен. Только вопрос: каких?

Александр Лукашенко:

Я это все пережил. Переживу и это. Вы думайте о себе сейчас. «Уходи!» Я сегодня ушел. Что завтра?

– Завтра мы увидим, что будет завтра. Это выбор народа.

– Подождите, какой выбор? Я ушел, а не вы. Я ушел. Что завтра? Вы подумали?

Наталья Козырь:

Я тогда работала на кране. Там надо вылавливать... Вот поставить двигатель – сердце машины. Это надо миллиметры. У мужчин сила. А у нас же ловкость, получается. Мы же вылавливаем и дома какие-то моменты пытаемся устаканить. Так же тут нам надо словить вот этот вот миллиметр, чтобы поставить. Чтобы не придавить кому-то руку. Чтобы тютелька в тютельку. Да, там есть нюансы. Кричат, ругаются, увы. Но... «Приходит молодежь, сюда устраивается»

Александр Лукашенко:

Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня и до сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу, но время такое, когда надо говорить честно.

Наталья Козырь:

Приходит молодежь, сюда устраивается. Работают люди, ну да, пенсионеры по специфике того, что уже отработали, как бы на отдых пора, они уходят уже. Но идет молодежь. Вот сейчас очень много приходили на стажировку, сейчас у них отпуска, и они идут к нам работать. Я в надежде, что мой сын сюда придет. Это было бы, конечно, продолжение, как говорится, семейной традиции работы на МЗКТ. Но люди идут. Да, уходят, но не такое большое количество. Народ работает, хочет работать. Это веселое производство по своей специфике. Ну, «Лисята» у нас не ручные. У нас «Лисята» дикие.