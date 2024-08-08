Белоруска о событиях 2020-го на МЗКТ: почему офицер должен застрелиться – он в руках держит страну!

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Застрелись, офицер! – Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов… – Стойте, не волнуйтесь. Я вас избивать не буду. – Да вы что? – Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком! Вас толпа, а я один.

Наталья Козырь, кладовщик участка по ремонту технологической оснастки экспериментального цеха МЗКТ:

Это страшно. Это толпа. А Президент-то один. А сколько там той охраны? Но я думаю, у нас люди адекватные. Ну, тот, кто это сказал, я считаю, что он был неправ. За это надо было понести наказание. Это очень обидно. Если честно, это неправильно. Почему офицер должен застрелиться? Этот офицер в руках держит страну. Мы с хлебом, мы с мясом, мы с молоком, причем с натуральными продуктами, мы с работой, мы с медициной – мы со всем.

Нашу страну вот за этих четыре года он сохранил. Он не дал ее разорвать на куски. И это самое главное. У меня есть работа. Мой муж дома, что для меня самое важное. Он никуда не идет. Он со мной. Он мне помогает растить моих детей. У мужа моего тоже стабильная зарплата. Пусть он, да, поменял работу, он ушел от частника, он пошел работать на госпредприятие, сказал: это моя пенсия, я должен здесь работать.