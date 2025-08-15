Лукашенко: Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного объединения в области биофармацевтики
Президент 15 августа собрал совещание по развитию в стране биофармацевтики. Изначально планировалось остановиться на вопросах отдельного проекта «БелВитунифарм» – это крупнейшее биотехнологическое предприятие в стране, однако глава государства расширил тему обсуждения.
Александр Лукашенко отметил, биофармацевтика имеет большое значение в масштабах всей Беларуси, а не только отдельно взятого региона. Ведь в любой стране есть два важнейших направления в жизни людей – продовольствие и лечение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы заинтересованы в том, чтобы максимально использовать свой потенциал и производить не только лекарства, вакцины для людей, но и для животных. За ветпрепараты как раз и отвечает «БелВитунифарм», хотя даже из расшифровки названия становится ясно – закладывали возможность не только их производства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики. Но только ли Витебский регион? Поэтому здесь надо шире говорить не только о Витебском регионе, но шире в масштабах страны. То есть может это производственное объединение работать и для сельского хозяйства, и для медицины. Лекарства и вакцины, и ветпрепараты. Технологическим ядром, как предлагается сейчас, должно стать «БелВитунифарм». Как это расшифровать?
– Белорусская витебская универсальная фармация.
– Фармация белорусская, витебская, как будто витебская – это не белорусская, белорусская – это не витебская. Ну ладно, это поправимо. Как я уже сказал, я посещал это предприятие, встречался с руководством и подробнейшим образом обсуждали бизнес-план, но, как в известной поговорке: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Подробности.
Исходя из запроса, прямо по ходу совещания поменялся и основной докладчик.
Александр Лукашенко:
Я не очень понял, почему губернатор Витебской области – главный докладчик по этому вопросу? Что, тема, которую я обозначил – биотехнологические все наши эти дела и прочие в масштабах республики – это дело губернатора Витебской области?
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Нет, это ситуация предприятия... Собственником является Витебский облисполком, основной владелец акций, поэтому и инвестпроект реализовывался согласно указу № 430, ответственность была возложена на Витебский облисполком, он являлся инициатором. Я знаю это предприятие, я его тоже посещал, поэтому имеющиеся проблемы могу доложить я, тут никаких вопросов нет.
– Нет, я же только обозначил тему. Почему вы все время опять меня тащите в «БелВитунифарм»? Это как промышленность, а МТЗ – часть этой промышленности, одно из предприятий, я правильно выражусь?
– Изначально по совещанию планировался доклад мой по развитию биотехнологической отрасли, но потом сегодня повестку сузили.
– Вы знаете до деталей и знаете все предприятия в стране, подобные как в Витебской области, и научные, или как их называют, и производственные, правильно я говорю? Вы их знаете и можете охарактеризовать.
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