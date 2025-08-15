Лукашенко: Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного объединения в области биофармацевтики

Президент 15 августа собрал совещание по развитию в стране биофармацевтики. Изначально планировалось остановиться на вопросах отдельного проекта «БелВитунифарм» – это крупнейшее биотехнологическое предприятие в стране, однако глава государства расширил тему обсуждения. Александр Лукашенко отметил, биофармацевтика имеет большое значение в масштабах всей Беларуси, а не только отдельно взятого региона. Ведь в любой стране есть два важнейших направления в жизни людей – продовольствие и лечение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально использовать свой потенциал и производить не только лекарства, вакцины для людей, но и для животных. За ветпрепараты как раз и отвечает «БелВитунифарм», хотя даже из расшифровки названия становится ясно – закладывали возможность не только их производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики. Но только ли Витебский регион? Поэтому здесь надо шире говорить не только о Витебском регионе, но шире в масштабах страны. То есть может это производственное объединение работать и для сельского хозяйства, и для медицины. Лекарства и вакцины, и ветпрепараты. Технологическим ядром, как предлагается сейчас, должно стать «БелВитунифарм». Как это расшифровать?

– Белорусская витебская универсальная фармация.

– Фармация белорусская, витебская, как будто витебская – это не белорусская, белорусская – это не витебская. Ну ладно, это поправимо. Как я уже сказал, я посещал это предприятие, встречался с руководством и подробнейшим образом обсуждали бизнес-план, но, как в известной поговорке: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Подробности. Исходя из запроса, прямо по ходу совещания поменялся и основной докладчик.

Александр Лукашенко:

Я не очень понял, почему губернатор Витебской области – главный докладчик по этому вопросу? Что, тема, которую я обозначил – биотехнологические все наши эти дела и прочие в масштабах республики – это дело губернатора Витебской области?