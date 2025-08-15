Лукашенко о биофармацевтике: заразы в мире предостаточно, поэтому лечить людей надо!

Изначально планировалось остановиться на вопросах отдельного проекта «БелВитунифарм» – это крупнейшее биотехнологическое предприятие в стране, однако глава государства расширил тему обсуждения. Александр Лукашенко отметил, биофармацевтика имеет большое значение в масштабах всей Беларуси, а не только отдельно взятого региона. Ведь в любой стране есть два важнейших направления в жизни людей – продовольствие и лечение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С первым Беларусь, как аграрно развитая страна, справляется. Но не менее значимо и второе – эпидемиологическая обстановка в мире проще не становится. Кроме того, в белорусских медпрепаратах заинтересованы за рубежом, особенно в Африке. К тому же в Беларуси жизненно необходимо развивать направления, которые не требуют значительных природных ресурсов, а нужны прежде всего квалифицированные кадры и технологии. И одно, и другое у нас есть. Среди успешных примеров – IT-сфера, в которой Беларусь достигла весомых успехов. И биофармацевтика также в числе областей, где мы можем добиться больших результатов. Как будем развивать отрасль и какую роль в этом может сыграть государственно-частное партнерство? Материал Алены Сыровой.

К совещанию, центральной темой которого должно было бы стать настоящее и будущее небезызвестного «БелВитунифарм», подступались несколько раз. Прежде чем наконец собрались во Дворце Независимости, несколько раз корректировали состав участников, время, а собравшись, прямо в зале и тему. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня обсудим с вами перспективы и стратегию развития «БелВитунифарма». Ну и не только «БелВитунифарма», это часть нашей темы, это одно из предприятий, но очень важное. Коснемся других вопросов, но должны принять решение и спросить за невыполнение. Задача Президента – видеть шире и думать стратегически, что Александр Лукашенко и делает. А стратегии как раз не хватает не столько отдельно взятому производителю ветпрепаратов, сколько всей биофармотрасли страны. Ее важность переоценить сложно.