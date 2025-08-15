Портал в прошлое – тоннель XVI века в Заславле войдёт в экскурсионный маршрут по Беларуси

Что ни день, то находка. В Беларуси отмечают День археолога. Многие специалисты традиционно проведут свой профессиональный праздник в научных экспедициях. Раскопки ведутся в 70 районах страны, особенно активно в Гродненской области, где применяются неинвазивные методы исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О сенсационных находках и сложностях археологического труда – репортаж Эллы Маркевич.

В 2025 году Заславль преподнес археологам настоящий подарок – подземный тоннель XVI века, который на протяжении столетий скрывал свои тайны под толщей земли и времени.

Элла Маркевич, корреспондент:

Здесь каждый кирпич – немой свидетель эпох. Этот секретный коридор – будто портал в далекое прошлое. Когда-то он связывал древний город с его укрепленным центром – неприступным бастионным замком. Раскопки замковой брамы длились два месяца. В них участвовали десятки человек: от местных жителей до ученых. Иван Спирин в археологических исследованиях с 2013 года. За это время ему удалось извлечь из недр земли множество уникальных артефактов.

Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Была найдена достаточно ранняя шпора рыцарская с инкрустацией и с шипом. Нами был найден древнерусский дротик, метательное копье. Я человек не азартный максимально. И мне все равно всегда очень приятно находить интересные вещи. Конечно, работа археолога – это специфический вайб.

Сегодня они готовы приоткрыть завесу тайны. Среди слушателей – гиды из разных уголков страны. Ведущие археологи знакомят профессионалов туристической сферы с новыми открытиями, которые вскоре войдут в экскурсионные маршруты по Беларуси. Анна Соколова, специалист по туризму:

Рассказали, что вот здесь была брама, что здесь был замок, причем это земляной замок. Очень познавательно, интересно. Организуем экскурсии по этим местам. Кем были наши предки? Во что верили? И как жили? Об этом и не только мы, как правило, узнаем из книг. Однако именно археология дает ответы на эти вопросы и подкрепляет фактами. Эта наука позволяет восстановить картину прошлого, сохраняя его от искажений времени и политических манипуляций.