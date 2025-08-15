Портал в прошлое – тоннель XVI века в Заславле войдёт в экскурсионный маршрут по Беларуси
Что ни день, то находка. В Беларуси отмечают День археолога. Многие специалисты традиционно проведут свой профессиональный праздник в научных экспедициях. Раскопки ведутся в 70 районах страны, особенно активно в Гродненской области, где применяются неинвазивные методы исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О сенсационных находках и сложностях археологического труда – репортаж Эллы Маркевич.
В 2025 году Заславль преподнес археологам настоящий подарок – подземный тоннель XVI века, который на протяжении столетий скрывал свои тайны под толщей земли и времени.
Элла Маркевич, корреспондент:
Здесь каждый кирпич – немой свидетель эпох. Этот секретный коридор – будто портал в далекое прошлое. Когда-то он связывал древний город с его укрепленным центром – неприступным бастионным замком.
Раскопки замковой брамы длились два месяца. В них участвовали десятки человек: от местных жителей до ученых. Иван Спирин в археологических исследованиях с 2013 года. За это время ему удалось извлечь из недр земли множество уникальных артефактов.
Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Была найдена достаточно ранняя шпора рыцарская с инкрустацией и с шипом. Нами был найден древнерусский дротик, метательное копье. Я человек не азартный максимально. И мне все равно всегда очень приятно находить интересные вещи. Конечно, работа археолога – это специфический вайб.
Сегодня они готовы приоткрыть завесу тайны. Среди слушателей – гиды из разных уголков страны. Ведущие археологи знакомят профессионалов туристической сферы с новыми открытиями, которые вскоре войдут в экскурсионные маршруты по Беларуси.
Анна Соколова, специалист по туризму:
Рассказали, что вот здесь была брама, что здесь был замок, причем это земляной замок. Очень познавательно, интересно. Организуем экскурсии по этим местам.
Кем были наши предки? Во что верили? И как жили? Об этом и не только мы, как правило, узнаем из книг. Однако именно археология дает ответы на эти вопросы и подкрепляет фактами. Эта наука позволяет восстановить картину прошлого, сохраняя его от искажений времени и политических манипуляций.
Алексей Авласович, заведующий центром археологии Беларуси:
Благодаря археологии и смежным наукам мы теперь знаем, что самые-самые ранние славяне появились на территории современной Беларуси. Это наше белорусское Полесье. Благодаря данным археологии мы видим, что процесс становления белорусского государства был целенаправленный. От появления славян до формирования вождеств, до формирования военной демократии и потом перерастания в первое государственное образование, далее Полоцкое-Туровское княжество, ВКЛ, Речь Посполитая и независимая Беларусь.
Профессия археолога – редкая. В Беларуси работает 70 профильных специалистов. Именно эти преданные своему делу люди совершают сенсационные открытия.
Подробности в видео.