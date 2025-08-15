Лукашенко: лекарства и ветпрепараты – направления, где Беларусь может преуспеть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир развился до такой степени, что он предложил и предоставил нам серьезный шанс для развития и для того, чтобы наша страна была богатой. Я имею в виду человеческий потенциал. Мозги у наших людей приличные, люди у нас приличные, много могут делать. И вот тут появились направления, IT-технологии и все, что связано, до искусственного интеллекта, уже сегодня договорились. И одно из этих направлений, где мы можем преуспеть, это лекарства и ветеринарные препараты. Нужны мозги, нужно вкладывать технологии, которые уже известны, и двигаться дальше. Поэтому, определяя на будущую пятилетку направления нашего развития, думаю, нам надо находить такие отрасли и направления, которые бы менее были зависимы от таких ресурсов, как нефть, газ, железо, разного рода металлы и так далее. Это нам надо будет в относительно небольших объемах для того, чтобы существовало то, что нам досталось от Союза, то, что мы сохранили и модернизировали.