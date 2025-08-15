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Лукашенко: лекарства и ветпрепараты – направления, где Беларусь может преуспеть

15 августа 2025 10:31
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Развитие страны через развитие направлений, менее зависимых от полезных ископаемых. Биофармацевтика стала центральной темой сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Изначально планировалось остановиться на вопросах отдельного проекта – «БелВитуинфарм», однако Президент расширил повестку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: лекарства и ветпрепараты – направления, где Беларусь может преуспеть-2

Александр Лукашенко напомнил: чтобы обеспечить нормальную жизнь, людей надо накормить, одеть и вылечить. Сегодня эпидемиологическая обстановка в мире проще не становится. Кроме того, в белорусских медпрепаратах заинтересованы за рубежом, особенно, подчеркнул Президент, в Африке.

Лукашенко: лекарства и ветпрепараты – направления, где Беларусь может преуспеть-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир развился до такой степени, что он предложил и предоставил нам серьезный шанс для развития и для того, чтобы наша страна была богатой. Я имею в виду человеческий потенциал. Мозги у наших людей приличные, люди у нас приличные, много могут делать. И вот тут появились направления, IT-технологии и все, что связано, до искусственного интеллекта, уже сегодня договорились. И одно из этих направлений, где мы можем преуспеть, это лекарства и ветеринарные препараты. Нужны мозги, нужно вкладывать технологии, которые уже известны, и двигаться дальше. Поэтому, определяя на будущую пятилетку направления нашего развития, думаю, нам надо находить такие отрасли и направления, которые бы менее были зависимы от таких ресурсов, как нефть, газ, железо, разного рода металлы и так далее. Это нам надо будет в относительно небольших объемах для того, чтобы существовало то, что нам досталось от Союза, то, что мы сохранили и модернизировали.

# Александр Лукашенко # Медицина

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