Лукашенко ориентирует на активное развитие в стране биофармацевтики

Александр Лукашенко напомнил: чтобы обеспечить нормальную жизнь, людей надо накормить, одеть и вылечить. Сегодня эпидемиологическая обстановка в мире проще не становится. Кроме того, в белорусских медпрепаратах заинтересованы за рубежом, особенно, подчеркнул Президент, в Африке.

Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики. Здесь находится «БелВитунифарм» – крупнейшее биотехнологическое предприятие, которое выпускает 150 наименований ветеринарных препаратов, в том числе 26 – биологической продукции. Президент посещал его 4 года назад, сегодня обсудили проблемные моменты, которые тормозят дальнейшее развитие этого инвестиционного проекта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу услышать следующее. Как реализуется 430-й указ? Вы на нем настаивали. Я согласился, подписал этот указ. Если он не выполнен, почему? Кто ответит? Мне докладывают, основная проблема – так называемый пакет инвестиционных проектов, который находится в разной степени готовности. В частности, не завершен производственный комплекс по выпуску вакцин, дорогостоящее оборудование простаивает. Это недопустимо. Выделяли вам немалые бюджетные деньги. Давайте окончательно определимся, по какому пути следует пройти предприятию для завершения этих проектов. Будете достраивать производство сами или будем привлекать инвестора? В Витебской области есть уже работающие медицинские производства с недозагруженными мощностями. «БелВитунифарм» – это только часть. Мы должны в комплексе рассматривать все предприятия. Кто будет делать медицинские препараты, кто ветеринарные, как здесь будем работать, на что выходить и прочее. И еще такой вопрос. Непрофильные активы. Как ими грамотно распорядиться?

Александр Лукашенко отметил, что совещание по теме должно было состояться ранее, однако Президент его перенес. Чтобы докладчики достигли консенсуса и пришли с конкретными предложениями о развитии «БелВитунифарм» и отрасли в целом.