Если к вам прилетит дрон – не удивляйтесь! Как сотрудники контролируют безопасность в летний период на пляжах

Наталья Сахарчук, депутат Минского городского Совета депутатов:

Сотрудники милиции в летний период ведут усиленный контроль за охраной общественного порядка, особенно в зоне отдыха наших уважаемых граждан. Я не говорю о том, что элементарно проводятся профилактические беседы с вручением материалов наглядной агитации во время посещения пляжа. Где людям рассказывают о том, что ни в коем случае не оставляйте свои вещи без присмотра. У нас как – пришел на пляж, расстелил плед, оставил деньги, кто-то – ключи от машины, кто-то – мобильные телефоны.

Наталья Надольская, ведущая:

Прикрыл полотенцем.

Наталья Сахарчук:

Все правильно. Типа не видно, и пошел купаться. Приходит, и такая ситуация – ни полотенца, ни ключей, ничего. Поэтому, конечно, проводится работа профилактического характера. Как лично с людьми, так и через средства массовой информации, так и путем выступления депутатов в трудовых коллективах при общении с нашими уважаемыми гражданами.

Большое внимание уделяется сотрудниками милиции недопустимости распития спиртных напитков во время рейдовых мероприятий в зонах отдыха. Я вам хочу сказать, что за последнее время такие факты однозначно уменьшились. То есть наши люди прекрасно понимают, что в общественном месте, особенно где находятся дети, распивать спиртные напитки даже некрасиво. Но есть те, которые пренебрегают нормой, законом и, естественно, употребляют. Я сразу напомню, что за сие деяния наступает административная ответственность. Денежный штраф там совсем не маленький, поэтому проще эти деньги потратить на цветы супруге либо конфеты детям.

Еще, естественно, у нас очень большое внимание уделяется стихийным зонам и зонам, где запрещено купаться. Есть все-таки у нас люди, которые, особенно когда жаркий период времени, любят покупаться в местах, где это запрещено. Мы сейчас с вами не говорим о том, что за это предусмотрена ответственность. Мы сейчас с вами говорим об элементарном сохранении жизни и здоровья.