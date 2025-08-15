Субботин: биотехнология – это будущее человечества

Развитие страны через развитие направлений, менее зависимых от полезных ископаемых. Биофармацевтика стала центральной темой сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Изначально планировалось остановиться на вопросах отдельного проекта – «БелВитунифарм», однако Президент расширил повестку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко напомнил: чтобы обеспечить нормальную жизнь, людей надо накормить, одеть и вылечить. Сегодня эпидемиологическая обстановка в мире проще не становится. Кроме того, в белорусских медпрепаратах заинтересованы за рубежом, особенно, подчеркнул Президент, в Африке.

Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики. Здесь находится «БелВитунифарм» – крупнейшее биотехнологическое предприятие, которое выпускает 150 наименований ветеринарных препаратов, в том числе 26 – биологической продукции. Президент посещал его 4 года назад, сегодня обсудили проблемные моменты, которые тормозят дальнейшее развитие этого инвестиционного проекта. Белорусский лидер интересовался, как будут достраивать производство: сами или привлекут инвестора.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Удобно было бы сделать, и пришел бы инвестор извне, потому что это всегда чуть-чуть проще. Он бы привел и новые технологии, и новую, может, линейку препаратов. Но тут надо быть осторожным, потому что это реально биологическая безопасность страны, это безопасность людей, безопасность животных. Биотехнология – это будущее человечества. Поэтому здесь мы тоже должны играть, обязаны играть первую скрипку, или нас просто не будет в будущем.

Александр Лукашенко отметил, что совещание по теме должно было состояться ранее, однако Президент его перенес. Чтобы докладчики достигли консенсуса и пришли с конкретными предложениями о развитии «БелВитунифарм» и отрасли в целом.