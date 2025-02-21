Прямой эфир

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!

21 февраля 2025 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. 

Комплексы будуем – пытанні ўзнікаюць да іх начынкі. Кожная дэталь – акалічнасць тэхналагічнага працэсу і залог выніку.

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-2

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Содержание – это уже второе. Но главное – это дисциплина. Положено по рациону – отдай. Положено, чтобы под носом корм был, значит, так должно и быть. То, что они показали, это и в половине того нет. Вице-премьер говорит, у них на комплексах 20 % всего кормораздатчиков. Это беда! Этого быть не должно! Комплексы построили – там должно быть все! 

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-4

Наступны прыпынак – стан тэхнікі. Кожны год пра гэта распавядаюць на высокіх нарадах. У бягучым інспекцыяй зоймуцца прадстаўнікі Прэзідэнта ў рэгіёнах.

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-6

Аляксандр Лукашэнка:
Надо поставить жестко вопрос, чтобы вот эти активные наши работники были в порядке, трактора, автомобили и так далее. Гаишники, когда пред райисполкома примет решение, проедут, посмотрят. Но они должны на линейку готовности прежде всего поставить почвообрабатывающую технику. Это уже для вас проще – тут и аграрии, и лесники, и военные люди. Это как в армии, как в парке техника стоит. Ясно, что до 10-15 марта будут телепаться. Ясно, что южане, гомельчане и брестчане, они быстрее должны это сделать, и южные области минские. 

Вільгаці не хапае. Таму палеткі маюць патрэбу ў дадатковым падкорме. Навукоўцы запэўнілі: маўляў, стан азімых не прычына для роспачы. 

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-8

Аляксандр Лукашэнка:
Юрий Хаджимуратович – уже у нас аграрий, вжился. Ну а Вольфович, какой он – он генерал, командует танками, и все. Поэтому им главное – на линейке готовности техника, а это уже тебя настропалил Гусаков, чтобы доложил, что у нас все хорошо. 

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-10

І прэзентавалі новыя айчынныя гатункі азімага жыта «Батлейка» і броварнага ячменю з айчынным гучаннем «Наш ліцвін» – лепей за ўсялякіх немцаў.

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-12

С немцами, с Данией сравнили на 100 гектарах, «Литвин» ни чем не уступил по классности. 

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-14

Па-першае, так зіма лепшы час для навучання аграрыяў. Другое, з генералітэту ніхто заатэхнікаў або механікаў не рыхтаваў, але цяпер яны ведаюць, на што звярнуць увагу падчас інспекцыі гаспадарак краіны. 

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-16

Аляксандр Лукашэнка:
Это дискуссия глубокая и научная даже, а не практическая. Это нашим начальникам даже опасно – от того, что они не могут это усвоить, бояться начинают. Знаешь, в чем их задача – надо встряхнуться. Надо нам встряхнуть всю власть нашу, которая после выборов немножко дремлет. А то, что ты говоришь, надо с учеными заняться этим вопросом. Ничего нового! 

Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!-18

Навуковыя дыспуты лепшыя прадстаўнікі аграрнага пула будуць і далей працягваць. Але час патрабуе выканання ўжо распрацаваных тэхналогій. Бо на палетках вялікай палітыкі непрадказальныя вынікі, а вось мы ўсё, што ад нас залежыць, зробім, каб запраграмаваць вынікі на жытнёвых нівах. 

Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!

Дзякуй Богу, растуць не толькі апетыты геапалітычных цэнтраў, але і сусветны попыт на харчаванне. А вось у тым ліку і на яго вытворчасць накіравана наша мадэль эканомікі. Нягледзячы на званні і пасады, мы ўсе нацыя гаспадароў і цывілізацыя духмянага водару хлеба. 

Таксама чытайце:

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит

Лукашенко раскритиковал учёных за отношение к коровам: приезжают академики, лечат – ничего не получается

Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Лущ об СВО: любая война закончится миром, и наша роль должна быть важной в его восстановлении
21 февраля 2025 18:14

Лущ об СВО: любая война закончится миром, и наша роль должна быть важной в его восстановлении

Лущ: когда люди придут с СВО в мирную жизнь, это будет другое поколение, новый этап в развитии России
21 февраля 2025 18:08

Лущ: когда люди придут с СВО в мирную жизнь, это будет другое поколение, новый этап в развитии России

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит
21 февраля 2025 18:07

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит