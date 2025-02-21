Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!

Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. Комплексы будуем – пытанні ўзнікаюць да іх начынкі. Кожная дэталь – акалічнасць тэхналагічнага працэсу і залог выніку.

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:

Содержание – это уже второе. Но главное – это дисциплина. Положено по рациону – отдай. Положено, чтобы под носом корм был, значит, так должно и быть. То, что они показали, это и в половине того нет. Вице-премьер говорит, у них на комплексах 20 % всего кормораздатчиков. Это беда! Этого быть не должно! Комплексы построили – там должно быть все!

Наступны прыпынак – стан тэхнікі. Кожны год пра гэта распавядаюць на высокіх нарадах. У бягучым інспекцыяй зоймуцца прадстаўнікі Прэзідэнта ў рэгіёнах.

Аляксандр Лукашэнка:

Надо поставить жестко вопрос, чтобы вот эти активные наши работники были в порядке, трактора, автомобили и так далее. Гаишники, когда пред райисполкома примет решение, проедут, посмотрят. Но они должны на линейку готовности прежде всего поставить почвообрабатывающую технику. Это уже для вас проще – тут и аграрии, и лесники, и военные люди. Это как в армии, как в парке техника стоит. Ясно, что до 10-15 марта будут телепаться. Ясно, что южане, гомельчане и брестчане, они быстрее должны это сделать, и южные области минские. Вільгаці не хапае. Таму палеткі маюць патрэбу ў дадатковым падкорме. Навукоўцы запэўнілі: маўляў, стан азімых не прычына для роспачы.

Аляксандр Лукашэнка:

Юрий Хаджимуратович – уже у нас аграрий, вжился. Ну а Вольфович, какой он – он генерал, командует танками, и все. Поэтому им главное – на линейке готовности техника, а это уже тебя настропалил Гусаков, чтобы доложил, что у нас все хорошо.

І прэзентавалі новыя айчынныя гатункі азімага жыта «Батлейка» і броварнага ячменю з айчынным гучаннем «Наш ліцвін» – лепей за ўсялякіх немцаў.

С немцами, с Данией сравнили на 100 гектарах, «Литвин» ни чем не уступил по классности.

Па-першае, так зіма лепшы час для навучання аграрыяў. Другое, з генералітэту ніхто заатэхнікаў або механікаў не рыхтаваў, але цяпер яны ведаюць, на што звярнуць увагу падчас інспекцыі гаспадарак краіны.