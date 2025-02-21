Лукашенко: вице-премьер говорит, у них на комплексах 20% всего кормораздатчиков – этого быть не должно!
Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі.
Комплексы будуем – пытанні ўзнікаюць да іх начынкі. Кожная дэталь – акалічнасць тэхналагічнага працэсу і залог выніку.
Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Содержание – это уже второе. Но главное – это дисциплина. Положено по рациону – отдай. Положено, чтобы под носом корм был, значит, так должно и быть. То, что они показали, это и в половине того нет. Вице-премьер говорит, у них на комплексах 20 % всего кормораздатчиков. Это беда! Этого быть не должно! Комплексы построили – там должно быть все!
Наступны прыпынак – стан тэхнікі. Кожны год пра гэта распавядаюць на высокіх нарадах. У бягучым інспекцыяй зоймуцца прадстаўнікі Прэзідэнта ў рэгіёнах.
Аляксандр Лукашэнка:
Надо поставить жестко вопрос, чтобы вот эти активные наши работники были в порядке, трактора, автомобили и так далее. Гаишники, когда пред райисполкома примет решение, проедут, посмотрят. Но они должны на линейку готовности прежде всего поставить почвообрабатывающую технику. Это уже для вас проще – тут и аграрии, и лесники, и военные люди. Это как в армии, как в парке техника стоит. Ясно, что до 10-15 марта будут телепаться. Ясно, что южане, гомельчане и брестчане, они быстрее должны это сделать, и южные области минские.
Вільгаці не хапае. Таму палеткі маюць патрэбу ў дадатковым падкорме. Навукоўцы запэўнілі: маўляў, стан азімых не прычына для роспачы.
Аляксандр Лукашэнка:
Юрий Хаджимуратович – уже у нас аграрий, вжился. Ну а Вольфович, какой он – он генерал, командует танками, и все. Поэтому им главное – на линейке готовности техника, а это уже тебя настропалил Гусаков, чтобы доложил, что у нас все хорошо.
І прэзентавалі новыя айчынныя гатункі азімага жыта «Батлейка» і броварнага ячменю з айчынным гучаннем «Наш ліцвін» – лепей за ўсялякіх немцаў.
С немцами, с Данией сравнили на 100 гектарах, «Литвин» ни чем не уступил по классности.
Па-першае, так зіма лепшы час для навучання аграрыяў. Другое, з генералітэту ніхто заатэхнікаў або механікаў не рыхтаваў, але цяпер яны ведаюць, на што звярнуць увагу падчас інспекцыі гаспадарак краіны.
Аляксандр Лукашэнка:
Это дискуссия глубокая и научная даже, а не практическая. Это нашим начальникам даже опасно – от того, что они не могут это усвоить, бояться начинают. Знаешь, в чем их задача – надо встряхнуться. Надо нам встряхнуть всю власть нашу, которая после выборов немножко дремлет. А то, что ты говоришь, надо с учеными заняться этим вопросом. Ничего нового!
Навуковыя дыспуты лепшыя прадстаўнікі аграрнага пула будуць і далей працягваць. Але час патрабуе выканання ўжо распрацаваных тэхналогій. Бо на палетках вялікай палітыкі непрадказальныя вынікі, а вось мы ўсё, што ад нас залежыць, зробім, каб запраграмаваць вынікі на жытнёвых нівах.
Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!
Дзякуй Богу, растуць не толькі апетыты геапалітычных цэнтраў, але і сусветны попыт на харчаванне. А вось у тым ліку і на яго вытворчасць накіравана наша мадэль эканомікі. Нягледзячы на званні і пасады, мы ўсе нацыя гаспадароў і цывілізацыя духмянага водару хлеба.
Таксама чытайце:
Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит
Лукашенко раскритиковал учёных за отношение к коровам: приезжают академики, лечат – ничего не получается
Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!