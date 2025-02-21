Лущ: когда люди придут с СВО в мирную жизнь, это будет другое поколение, новый этап в развитии России

Сергей Лущ, общественный деятель:

Вот это соль земли русской. Вот это герои сегодняшнего дня. Герои нашего времени. Вот они. Вот это молодая гвардия, сегодняшняя гвардия. Завтра, когда закончится война, закончится нашей победой, эти люди придут обратно, вернутся в мирную жизнь. И это будет по-настоящему другое поколение уже. Совершенно другое восприятие, мироощущение. Те, кто никогда не предадут, как стояли за друг друга, за товарищей своих, погибали вместе, в одних окопах были, вместе ходили в разведку. Вот это братство, это новый этап, мне кажется, если говорить про Россию, то новый этап будет в развитии самой России. Внутри совершенно другой стержень. Не на коммерции, не на всех этих шахер-махер схемах, нет. Это совершенно другое содержание, совершенно другое мировосприятие и, самое главное, совершенно другие ценности, лежащие в основе вот этого мироощущения, мировоззрения. Преданность долгу, преданность своему Отечеству. И Беларусь здесь не отстает, я считаю. И мы тоже демонстрируем эту преемственность. Знаем, как работают и наши силы специальных операций, пограничники, внутренние войска. И надо тоже поблагодарить их, когда помогают нам с поездками на Донбасс.

Лущ об СВО: любая война закончится миром, и наша роль должна быть важной в его восстановлении.