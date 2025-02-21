Прямой эфир

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит

21 февраля 2025 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. 

Яшчэ адна акалічнасць – Прэзідэнт звяртаецца да аграрыяў, але тычыцца гэта ўсіх.

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит-2

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Запрещаем руководителям негодных коров, которые числятся как коровы, но не доятся, запрещаю их продавать на мясокомбинаты, выводить из стада, потому что будут ругать за численность. Почему не продаем на мясокомбинат?
– Мы продаем, мы их выбраковываем и продаем. 
– Но не так, как хотят руководители. А почему?
– Вы правы. Чтобы не снизить поголовье, есть указания – держать… 
– От кого такие происходят указания? И почему он не знает это? Он должен знать. Что у вас за привычка обойти какую-то проблему, сбрехать, по-белорусски говоря? Ну зачем это? Я же не приехал сюда выслушать лучшее, что вы мне хотите показать. Я же знаю, что происходит. 

Метадычныя парады і лайфхакі. Як карміць жывёл да расцёлу, як пасля.

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит-4

Это корма, которые сегодня используются в хозяйстве. 
– Они должны быть такими?
– Да, они должны быть такими. Это зерно кукурузы, это сенаж, это силос кукурузный.

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит-6

Генералітэт і пра харчовую піраміду жывёл пачуў. Як у жыцці. Чым больш прыносіць малака, тым лепшы рацыён. Сёння паказалі ідэальны корм і распявалі пра ідэальныя адносіны да яго. 

Вот здесь корм выбирается срезой, что не позволяет делать расщелины, трещины. И если мы забираем просто ковшом, в ряде хозяйств сегодня это делают, конечно, от этого надо уходить обязательно. И в эти расщелины попадает воздух до четырех метров. Окисление идет корма, и он портится.  

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит-8

А вось так выглядае харчовы стол жывёл. Павінен выглядаць. Напрыклад, кожныя дзве гадзіны корм вымушаны падграбаць. Такім чынам выклікаць цікавасць кароў да ежы. Але сёння цікавасць у жывёл да гасцей.

Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит-10

Стыдно тебе, да? Ты же большая! Нет у меня ничего. 

Таксама чытайце:

Лукашенко раскритиковал учёных за отношение к коровам: приезжают академики, лечат – ничего не получается

Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!

Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Новыя выданні Беларускай праваслаўнай царквы прадставілі ў Мінску
21 февраля 2025 18:05

Новыя выданні Беларускай праваслаўнай царквы прадставілі ў Мінску

«Родная мова – душа народа». Святкаваннi з нагоды Дня роднай мовы прайшлі ў МДЛУ
21 февраля 2025 18:03

«Родная мова – душа народа». Святкаваннi з нагоды Дня роднай мовы прайшлі ў МДЛУ

Гісторыя і сучаснасць – у Мінску прыступілі да маштабнай рэканструкцыі кінатэатра «Масква»
21 февраля 2025 18:02

Гісторыя і сучаснасць – у Мінску прыступілі да маштабнай рэканструкцыі кінатэатра «Масква»