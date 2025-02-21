Лукашенко – чиновникам: что у вас за привычка сбрехать – я же знаю, что происходит

Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. Яшчэ адна акалічнасць – Прэзідэнт звяртаецца да аграрыяў, але тычыцца гэта ўсіх.

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:

Запрещаем руководителям негодных коров, которые числятся как коровы, но не доятся, запрещаю их продавать на мясокомбинаты, выводить из стада, потому что будут ругать за численность. Почему не продаем на мясокомбинат?

– Мы продаем, мы их выбраковываем и продаем.

– Но не так, как хотят руководители. А почему?

– Вы правы. Чтобы не снизить поголовье, есть указания – держать…

– От кого такие происходят указания? И почему он не знает это? Он должен знать. Что у вас за привычка обойти какую-то проблему, сбрехать, по-белорусски говоря? Ну зачем это? Я же не приехал сюда выслушать лучшее, что вы мне хотите показать. Я же знаю, что происходит. Метадычныя парады і лайфхакі. Як карміць жывёл да расцёлу, як пасля.

– Это корма, которые сегодня используются в хозяйстве.

– Они должны быть такими?

– Да, они должны быть такими. Это зерно кукурузы, это сенаж, это силос кукурузный.

Генералітэт і пра харчовую піраміду жывёл пачуў. Як у жыцці. Чым больш прыносіць малака, тым лепшы рацыён. Сёння паказалі ідэальны корм і распявалі пра ідэальныя адносіны да яго. Вот здесь корм выбирается срезой, что не позволяет делать расщелины, трещины. И если мы забираем просто ковшом, в ряде хозяйств сегодня это делают, конечно, от этого надо уходить обязательно. И в эти расщелины попадает воздух до четырех метров. Окисление идет корма, и он портится.