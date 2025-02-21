Лущ об СВО: любая война закончится миром, и наша роль должна быть важной в его восстановлении

Сергей Лущ, общественный деятель:

Самое главное, что любая война закончится миром, и мы с вами эти первые ростки где-то яркие более мирной жизни уже видим, на наших глазах. Видели разрушенный Мариуполь, уничтоженный, сияющий пустыми глазницами, страшный... Черные выгоревшие дома и подъезды, пыль просто от обстрелов, от снарядов. А сегодня это цветущий, возрождающийся город.

Григорий Азаренок, СТВ:

Белый с голубым.

Сергей Лущ:

Пробки на дорогах. И, казалось бы, чему тут радоваться? А это значит, что жизнь возвращается. Жизнь возвращается, люди возвращаются к себе домой строить новую жизнь. Это очень важно, это, наверное, ключевой момент, о чем надо сегодня говорить. Это о мире, о мирной жизни. И здесь, я считаю, наша роль тоже должна быть очень важной в восстановлении этого мира. Чтобы была и культура, наша союзная культура, чтобы наши артисты туда ездили, чтобы молодежь оттуда приезжала к нам, и, наконец, наступил момент, когда и белорусская молодежь могла посетить курорт Азовского моря, побывать в Бердянске, побывать в Луганске, в Краснодоне, на родине «Молодой гвардии». Это наше общее достояние, это наша общая традиция.