Лукашенко раскритиковал учёных за отношение к коровам: приезжают академики, лечат – ничего не получается

Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі.

Семінар-нарада па двух асноўных пытаннях: зімоўка жывёл і падрыхтоўка да вясенне-палявых работ. Удзельнікі – топ-упраўленцы не аграрнага кшталту. І, у адрозненне ад Прэзідэнта, навуку хлебнай нівы не каштавалі. Дарадцамі выступілі навукоўцы. Гаспадарка «Шыпяны» належыць Нацыянальнай акадэміі навук і адлюстроўвае магчымасці моцных «сярэднячкоў». Нават па колькасці ворных зямель. Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима еще придет!

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:

У нас две тысячи или тысяча пустующих земель.

– Не пустующих земель – это луговые угодья. Аляксандр Лукашэнка:

Пустующие. Ну что ты мне рассказываешь? Если вы каждый год по 200 гектар вводите их, а они не пустуют, вы что, с воздуха их берете?

– Нет, мы заготавливаем.

– Они по продуктивности не уступают тем, которые на пашню.

– Просто сегодня стадо высокопродуктивное. И сегодня рацион кормов травянистых должен быть сбалансирован. Аляксандр Лукашэнка:

Я не про это. Это чудеса! Молодцы, академики. На лугу у нас продуктивность выше, чем на пашне.

– Я не «рыночник», Александр Григорьевич, я государственник.

– Я об этом и говорю!

– Поэтому мы здесь постарались с самого начала, с передачи. Мы же забрали земли, которые были брошены, сюда, в хозяйство. И мы начали с культуры земледелия.

Дыскурсу было шмат. Так заўжды, калі збіраюцца разам практыкі, навукоўцы і дактары навук. Дарадцаў своечасова спыніў Прэзідэнт. Памочнікаў і ўпаўнаважаных на гэтую нараду запрасілі не дзеля атрымання новых дыпломаў, а для таго, каб атрымаць асноўны алгарытм ведаў – на што накіроўваць спецыялістаў і што патрабаваць на месцах ад аграрыяў. Лукашенко: этот год особенно и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине. Наконт выканаўчай дысцыпліны яскравы прыклад – набыццё замежнай пароды жывёл. Нават з элітнага статка выбракоўванне.

– Из 1 200 закупленных нетелей осталось где-то 800. Аляксандр Лукашэнка:

Леонид Константинович, вы в курсе дела, что происходит?

– Я единственное знаю, что там улучшилась ситуация и увеличились удои и продуктивность скота. А выбраковка должна быть. Единственный недостаток там – это заготовка кормов. Условия содержания одинаковые, но превосходит потому, что у них качество кормов намного лучше. И продуктивность, естественно лучше. Аляксандр Лукашэнка:

Если вы думаете, что это естественно выбраковка. Из сотни половину выбраковываем – так мы же лучшее покупали! І ўвогуле адносіны да каровы. Няхай сабе і ў прамысловым тыпе жывёлагадоўлі.