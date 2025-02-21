Лукашенко раскритиковал учёных за отношение к коровам: приезжают академики, лечат – ничего не получается
Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі.
Семінар-нарада па двух асноўных пытаннях: зімоўка жывёл і падрыхтоўка да вясенне-палявых работ. Удзельнікі – топ-упраўленцы не аграрнага кшталту. І, у адрозненне ад Прэзідэнта, навуку хлебнай нівы не каштавалі. Дарадцамі выступілі навукоўцы. Гаспадарка «Шыпяны» належыць Нацыянальнай акадэміі навук і адлюстроўвае магчымасці моцных «сярэднячкоў». Нават па колькасці ворных зямель.
Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима еще придет!
Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
У нас две тысячи или тысяча пустующих земель.
– Не пустующих земель – это луговые угодья.
Аляксандр Лукашэнка:
Пустующие. Ну что ты мне рассказываешь? Если вы каждый год по 200 гектар вводите их, а они не пустуют, вы что, с воздуха их берете?
– Нет, мы заготавливаем.
– Они по продуктивности не уступают тем, которые на пашню.
– Просто сегодня стадо высокопродуктивное. И сегодня рацион кормов травянистых должен быть сбалансирован.
Аляксандр Лукашэнка:
Я не про это. Это чудеса! Молодцы, академики. На лугу у нас продуктивность выше, чем на пашне.
– Я не «рыночник», Александр Григорьевич, я государственник.
– Я об этом и говорю!
– Поэтому мы здесь постарались с самого начала, с передачи. Мы же забрали земли, которые были брошены, сюда, в хозяйство. И мы начали с культуры земледелия.
Дыскурсу было шмат. Так заўжды, калі збіраюцца разам практыкі, навукоўцы і дактары навук. Дарадцаў своечасова спыніў Прэзідэнт. Памочнікаў і ўпаўнаважаных на гэтую нараду запрасілі не дзеля атрымання новых дыпломаў, а для таго, каб атрымаць асноўны алгарытм ведаў – на што накіроўваць спецыялістаў і што патрабаваць на месцах ад аграрыяў.
Лукашенко: этот год особенно и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине.
Наконт выканаўчай дысцыпліны яскравы прыклад – набыццё замежнай пароды жывёл. Нават з элітнага статка выбракоўванне.
– Из 1 200 закупленных нетелей осталось где-то 800.
Аляксандр Лукашэнка:
Леонид Константинович, вы в курсе дела, что происходит?
– Я единственное знаю, что там улучшилась ситуация и увеличились удои и продуктивность скота. А выбраковка должна быть. Единственный недостаток там – это заготовка кормов. Условия содержания одинаковые, но превосходит потому, что у них качество кормов намного лучше. И продуктивность, естественно лучше.
Аляксандр Лукашэнка:
Если вы думаете, что это естественно выбраковка. Из сотни половину выбраковываем – так мы же лучшее покупали!
І ўвогуле адносіны да каровы. Няхай сабе і ў прамысловым тыпе жывёлагадоўлі.
Аляксандр Лукашэнка:
Это значит, что корова доится не 9-10 лет, а полтора-два года. И это оправдано в вашем типе.
– Полтора-два года она не должна доиться. Она два с половиной, три…
– Очень много!
– По отдельным хозяйствам есть и лучше результаты. Но промышленное производство во всем мире примерно такой результат дает.
– Я еще раз говорю, ты же знаешь свою ферму. Я молоко вообще не употребляю, отдаю правительству, кормлю еще кого-то, может быть, Гусаков вам покупает это молоко. Но я хотел убедиться, сколько можно доить корову. 9-12 лет минимум у меня! Удой, я вам сказал, 47 литров. А вы радуетесь 15! Девять – это минимум лет. 11 и 12, и так далее, если вы не угробите там. Заболела корова – вы же ни разу не вылечили ее. Ни вы, ни Витебск. Приезжают академики, лечат, лечат – ничего не получается. Зарезали корову. Я делаю вывод: у нас есть вообще ученые, специалисты или нет? Пока я не могу сказать, что у Гусакова великие специалисты. Ни хрена вы делать не умеете!
Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!