Прямой эфир

Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!

21 февраля 2025 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. 

Высокая якасць, тэхналогіі і строгая выканаўчая дысцыпліна – вось тое, што Прэзідэнт патрабуе ад аграрыяў сёлета і ў будучай пяцігодцы. Пяцігодцы якасці – і тут, як кажуць, час абавязвае! А сакрэт якасці ў АПК у цесным тандэме навукоўцаў, кіраўнікоў і тых, хто працуе на зямлі. Толькі выконваючы гэтыя правілы, Беларусь зможа ўтрымаць планку вытворцы харчавання сусветнага маштабу.

Лукашенко: этот год особенно и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине.

Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!-2

Заснежаныя абсягі сняць аб раллі. Поле ў чаканні гаспадарчай рукі. То паэтычна аб справе. А калі з пункту гледжання рэчаіснасці, то сапраўдныя гаспадары ўжо пачынаюць рыхтавацца да ворыва. Мэта кіраўніка дзяржавы – растармашыць усю армію аграрыяў. Дзеля гэтага задзейнічалі сапраўдных генералаў, што з'яўляюцца памочнікамі і ўпаўнаважанымі Прэзідэнта з рэгіёнах.

Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!-4

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Мы же «рыночники», глубоко продвинутые. Мы забыли о том, что молоко и мясо в том числе и зимой отсюда. Упускаем часто проблемы и вопросы зимовки. О чем я вас предупреждал, когда у нас в декабре-январе весна была, что зима еще придет. И вот она, зима пришла. Слава богу, что такая зима – сухо, нет дождя. Но зима долго длиться не будет. В начале марта мы получим, как обычно, весну. Поэтому ждать долго не придется. 

Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрыі, медыкi і вучоныя – у Беларусі віншавалі ўладальнікаў звання «Чалавек года Магілёўшчыны»
21 февраля 2025 15:06

Аграрыі, медыкi і вучоныя – у Беларусі віншавалі ўладальнікаў звання «Чалавек года Магілёўшчыны»

Насколько высок уровень взаимодействия местных властей с жителями? Депутат рассказал на конкретных примерах
21 февраля 2025 14:26

Насколько высок уровень взаимодействия местных властей с жителями? Депутат рассказал на конкретных примерах

У Вілейскай цэнтральнай раённай бальніцы з'явілася новае абсталяванне
21 февраля 2025 14:25

У Вілейскай цэнтральнай раённай бальніцы з'явілася новае абсталяванне