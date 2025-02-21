Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:

Мы же «рыночники», глубоко продвинутые. Мы забыли о том, что молоко и мясо в том числе и зимой отсюда. Упускаем часто проблемы и вопросы зимовки. О чем я вас предупреждал, когда у нас в декабре-январе весна была, что зима еще придет. И вот она, зима пришла. Слава богу, что такая зима – сухо, нет дождя. Но зима долго длиться не будет. В начале марта мы получим, как обычно, весну. Поэтому ждать долго не придется.

Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!