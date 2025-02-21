Лукашенко – аграриям: я предупреждал в декабре-январе, что зима ещё придёт!

Пра самую рэзанансную сусветную тэму апошніх дзён – пачатак расійска-амерыканскіх перамоў у Эр-Рыядзе, якія хутчэй за ўсё скончацца сустрэчай двух лідараў – 21 лютага выказаўся наш Прэзідэнт, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Якім можа аказацца адваротны бок гэтага, здавалася б, бліскучага медаля? Бо свет можа пагрузіцца ў новы віток геапалітычных гульняў, а гэта пацвярджае тэзіс аб тым, што выстаяць толькі па-сапраўднаму моцныя і незалежныя дзяржавы, дзяржавы з эфектыўнай эканомікай. І менавіта пра гэта сёння прадметная размова на выязным семінары па сельскай гаспадарцы з удзелам Аляксандра Лукашэнкі.
Высокая якасць, тэхналогіі і строгая выканаўчая дысцыпліна – вось тое, што Прэзідэнт патрабуе ад аграрыяў сёлета і ў будучай пяцігодцы. Пяцігодцы якасці – і тут, як кажуць, час абавязвае! А сакрэт якасці ў АПК у цесным тандэме навукоўцаў, кіраўнікоў і тых, хто працуе на зямлі. Толькі выконваючы гэтыя правілы, Беларусь зможа ўтрымаць планку вытворцы харчавання сусветнага маштабу.
Лукашенко: этот год особенно и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине.