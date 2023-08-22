Разберёмся жесточайшим образом! Лукашенко публично предупредил Минздрав

Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона. Один из важнейших – ход уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – чиновникам: «Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги»

Еще одна тема совещания – XI Форум регионов. Он пройдет следующим летом в Витебске. Президент настраивает ответственных за организацию максимально серьезно отнестись к подготовке. Также глава государства предложил расширить географию форума и пригласить партнеров из других стран. Мероприятие подобного масштаба – возможность развивать науку и инновации, что положительно скажется на экономике стран Союзного государства. Также не стоит забывать про обеспечение технологического суверенитета. Потому Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела с реализацией важного проекта – созданием отечественной противовирусной вакцины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде. По плану строительство завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают, первый этап позади, опытная серия вакцины выпущена. Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств. Это я особо подчеркиваю. Хочу услышать о качестве полученного белорусского препарата, насколько он действенен и в какие сроки мы сможем закрыть потребности страны в вакцине. Пока вакцинируем, по сути, чужим продуктом. Кстати, публично предупреждаю Минздрав, что мы жесточайшим образом разберемся с системными случаями приписок и бесхозяйственности в ходе вакцинации населения, выявленными Комитетом государственного контроля.