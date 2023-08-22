Александр Субботин представил концепцию создания биотехнологического кластера в Витебской области
Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона. Один из важнейших – ход уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Также не стоит забывать про обеспечение технологического суверенитета. Потому Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела с реализацией важного проекта – созданием отечественной противовирусной вакцины.
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Концепцию создания биотехнологического кластера в Витебской области представил Александр Субботин. Схема была поддержана, продолжается совместная работа Минздрава и Академии наук. Необходимо предусмотреть множество деталей, чтобы производство было выгодным в первую очередь для нас.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Первая потребность, внутренняя, мы делаем для обеспечения собственной страны, так как мы закупаем на многие миллионы долларов те же вакцины от других заболеваний за рубежом. Это и наша безопасность. Второе – мы должны ориентироваться на экспорт для зарабатывания валюты. Что для нас крайне необходимо, так как мы страна экспортоориентированная.
Вирусная вакцина – новое направление для Беларуси. Опытные образцы уже проходят клинические испытания.