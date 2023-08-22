Александр Субботин представил концепцию создания биотехнологического кластера в Витебской области

Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона. Один из важнейших – ход уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – чиновникам: «Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги»

Также не стоит забывать про обеспечение технологического суверенитета. Потому Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела с реализацией важного проекта – созданием отечественной противовирусной вакцины. Разберемся жесточайшим образом! Лукашенко публично предупредил Минздрав

Концепцию создания биотехнологического кластера в Витебской области представил Александр Субботин. Схема была поддержана, продолжается совместная работа Минздрава и Академии наук. Необходимо предусмотреть множество деталей, чтобы производство было выгодным в первую очередь для нас.