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Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание

22 августа 2023 15:53
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Новости Беларуси. Эстетическое воспитание школьников, лекции и мастер-классы для учащихся. Как грамотно организовать работу с молодежью, обсудили на встрече замглавы Мингорисполкома Артема Цурана с коллективом Национального художественного музея Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание-1

В преддверии старта нового учебного года тема более чем актуальная. Однако в музее и летом регулярно проводят различные мероприятия для юных белорусов. Речь не только об экскурсиях. Так, совсем недавно здесь прошел мастер-класс по реставрации для студентов Академии искусств. Особое внимание в новом учебном сезоне предлагают уделить учащимся минских колледжей.

Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание-4

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Важно понимать, что и так многое проводится музеем, но идея Артема Николаевича состояла больше в концептуальном обобщении. То есть превратить такие посещения, экскурсии в некую систему.

Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Тут обширный план мероприятий по вовлечению населения, прежде всего детского, в эстетическое воспитание. Он проводится в тесной взаимосвязи с нашими учреждениями культуры. Поэтому организация именно на плановой основе шестого школьного дня с учащимися, вовлечение в эстетическое воспитание наших средних специальных учебных заведений – это наша совместная тема.

Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание-10

Кроме того, 26 августа в музее для самых юных минчан пройдет большой художественный праздник. Посетителей ждут лекции, а также интерактивный квест.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Артем Цуран # Анна Кононова # Фотофакт

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