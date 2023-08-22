Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание

Новости Беларуси. Эстетическое воспитание школьников, лекции и мастер-классы для учащихся. Как грамотно организовать работу с молодежью, обсудили на встрече замглавы Мингорисполкома Артема Цурана с коллективом Национального художественного музея Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В преддверии старта нового учебного года тема более чем актуальная. Однако в музее и летом регулярно проводят различные мероприятия для юных белорусов. Речь не только об экскурсиях. Так, совсем недавно здесь прошел мастер-класс по реставрации для студентов Академии искусств. Особое внимание в новом учебном сезоне предлагают уделить учащимся минских колледжей.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Важно понимать, что и так многое проводится музеем, но идея Артема Николаевича состояла больше в концептуальном обобщении. То есть превратить такие посещения, экскурсии в некую систему.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Тут обширный план мероприятий по вовлечению населения, прежде всего детского, в эстетическое воспитание. Он проводится в тесной взаимосвязи с нашими учреждениями культуры. Поэтому организация именно на плановой основе шестого школьного дня с учащимися, вовлечение в эстетическое воспитание наших средних специальных учебных заведений – это наша совместная тема.