Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности отдыхающим у Солигорского водохранилища

Новости Беларуси. Предупредить об опасности и не допустить трагедии на воде. Сотрудники солигорского МЧС совместно с активистами молодежной организации спасателей провели рейд у городского водохранилища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С отдыхающими побеседовали о правилах безопасного поведения на водоемах. Ведь зачастую причиной ЧП становится именно беспечное поведение людей. Так, взрослым стоит следить за детьми и не оставлять их без присмотра даже на короткое время. А любителям искупнуться в запрещенных местах напоминают об административной ответственности.

Александр Цыбулько, первый заместитель начальника Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

На территории Солигорского района имеются два разрешенных места для купания: это детский пляж возле Солигорского водохранилища и озеро в деревне Саковичи. На данный момент в Солигорском районе утонуло пять человек. Напоминаем, что ни в коем случае нельзя совмещать отдых у воды с распитием спиртных напитков, особый контроль осуществлять за детьми.