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Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности отдыхающим у Солигорского водохранилища

22 августа 2023 15:05
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Новости Беларуси. Предупредить об опасности и не допустить трагедии на воде. Сотрудники солигорского МЧС совместно с активистами молодежной организации спасателей провели рейд у городского водохранилища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности отдыхающим у Солигорского водохранилища-1

С отдыхающими побеседовали о правилах безопасного поведения на водоемах. Ведь зачастую причиной ЧП становится именно беспечное поведение людей. Так, взрослым стоит следить за детьми и не оставлять их без присмотра даже на короткое время. А любителям искупнуться в запрещенных местах напоминают об административной ответственности.

Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности отдыхающим у Солигорского водохранилища-4

Александр Цыбулько, первый заместитель начальника Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
На территории Солигорского района имеются два разрешенных места для купания: это детский пляж возле Солигорского водохранилища и озеро в деревне Саковичи. На данный момент в Солигорском районе утонуло пять человек. Напоминаем, что ни в коем случае нельзя совмещать отдых у воды с распитием спиртных напитков, особый контроль осуществлять за детьми.

Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности отдыхающим у Солигорского водохранилища-7

Вести мониторинг мест отдыха в центральном регионе помогают и авиаторы. Вертолеты МЧС за считаные часы облетают всю Минскую область. О замеченных нарушениях или ЧП сообщают в ОСВОД и милицию.

# Водоемы Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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