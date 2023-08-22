Своя климатическая зона и рекорды по намолоту. Аграрии Новогрудского района близки к завершению уборочной

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси на пути к 7 миллионам тонн зерна. Кампания близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйства Брестской области уже завершили уборку зерновых колосовых культур, считаные гектары остаются в Гродненской. Так, в Новогрудском районе пройдено уже около 90 % площадей. Урожай, несмотря на летнюю засуху, выше прошлогоднего. Как удалось этого достичь, узнала Галина Буро. Ее репортаж с овсяных полей. Овсянка на десерт – так шутят в СПК «Негневичи». Именно эту культуру вместе с тритикале решили оставить на концовку. Под овес в хозяйстве целых 100 гектаров. А дожди последних дней не давали дорогу комбайнам. Сегодня солнце в дуэте с ветром подсушили золотой урожай до нужной кондиции.

Галина Буро, корреспондент:

Если наши предки определяли спелость овса на зуб – твердое, то сегодня есть умные помощники. Это влагомер, сюда засыпается зерно, и измеряется влажность. Вот сейчас 13,9 % – можно жать.

16 комбайнов хозяйства тремя звеньями рассекают овсяные поля. В 2023 году пополнение – два гиганта белорусского и российского производств. Послушно заходят в жатку – из кабины комбайна Иван Жарко делится нюансами уборки овса. Стебли мягче, чем у пшеницы, хуже срезаются, а значит можно убирать только полностью сухое поле. За 10 лет уборочных кампаний мужчина стал настоящим агропрофи. Как результат – лидер по намолоту. Рассчитывает выйти на 3 тысячи тонн. Но спешка не должна отразиться на качестве – все же урожай для всей страны жнет – на овес 100 тонн госзаказ.

Иван Жарко, механизатор СПК «Негневичи»:

Нравится комбайн, хлеб убирать. Наверное, самая лучшая профессия. Еще у нас до 25-го есть пару дней. Так что рекорд будет.

Без ложной скромности в «Негневичах» своим караваем гордятся: средняя урожайность 80 центнеров с гектара, пшеница и вовсе больше 100, ячмень доходит до 90. Уверены – тритикале вскоре тоже добавит плюс в закрома. А механизаторам хороший кешбэк.

Юрий Куцко, председатель СПК «Негневичи»:

Заработная плата – это основной стимул для них. То, что они принесут домой. Поэтому все зависит от намолота – 3, 4, 5 тысяч белорусских рублей, кто-то и больше – все зависит от механизаторов. На данный момент мы 89 % убрали. Осталось всего лишь 230 гектаров. Я думаю, что это два дня. В Новогрудском районе почти 90 % площадей прошли комбайны. За счет гористого рельефа здесь одна из самых высоких точек Беларуси над уровнем моря – своя климатическая зона, потому аграрии хоть и переживали из-за летней засухи, признаются: пару дней дождь порадовал поля. Это стало решающим моментом в созревании культур. Плюс четкое соблюдение технологии и агрономическая смекалка. Потому в районе рассчитывают выйти на урожайность, которая превысит прошлогоднюю. На данный момент она уже выше – получили на 3 центнера с гектара больше, средняя урожайность – 48,4. Но цифра пока не окончательная.

Евгений Божко, заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Новогрудского райисполкома:

Что касается урожайности по таким более рентабельным культурам, как рапс, в этом году также имеется существенная прибавка – более 2 центнеров с гектара мы получили. Активными темпами ведется сев озимого рапса – более 80 % площадей озимого рапса уже в Новогрудском районе посеяно. Прибавка по площадям – более 300 гектаров мы увеличили площади, так как видим в этом году, как и в прошлых годах: рапс окупает себя.