Лукашенко в Совете Федерации: мы окончательно загнали в тупик авторов санкций!

Президент ориентирует на создание своего конечного продукта, чтобы не повторять ошибки с ПВТ-парком, когда сначала работали под заказ извне, а потом плясали по чужую дудку. Надо не стесняться брать новые высоты.

Каждое слово точно в цель. Четко и информативно, в то же время эмоционально и захватывающе. Все в стиле нашего Президента. Именно таким 14 марта было выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Совета Федерации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь главы белорусского государства несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное – не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сотрудничество в области микроэлектроники, производство компонентной базы вносит весомый вклад в работу таких российских гигантов, где мы нужны, как «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «Алмаз-Антей».

Нам удалось сохранить по ряду позиций, восстановив сложившиеся в советские времена межотраслевое сотрудничество и промышленную кооперацию. Если честно, санкции даже пошли нам на пользу. И России тоже. И этим мы окончательно загнали в тупик авторов этих санкций. Мы поняли, что нам надо...

Ну возьмите самолетостроение. Мы сейчас увидели те дыры, которых мы не видели раньше. Покупали Boeing, Airbus, еще чего-то. А самую передовую авиационную промышленность мы ни во что не ставили. Когда эти исчезли, мы поняли, что нам надо возвращаться. Сложно, непросто. Я бывал на российских заводах. Я очень уважаю, люблю этих людей. Со стариками встречался. Мы их вернули в производство, в конструкторское бюро. Они, насколько возможно, это делают. Ну, слушайте, им за 80 некоторым. Это истинные патриоты, дай бог нам такими быть, но они в силу своего возраста уже не могут сделать то, что они делали когда-то. И в один голос говорят, что мы отстали, потому что не хотели этим заниматься. Но мы поняли, что это надо делать, и сегодня уже плеяда молодых ребят подтягиваются и создают прекрасные вещи. Допустим, комплекс «Искандер», как мне рассказывал Президент Путин, награждая этих ребят: это уже совсем молодые люди.

Читайте также:

Лукашенко: аналогов Союзного государства в мире нет!

Лукашенко – представителям российских регионов: благодаря вам мы сохранили наше единство!

Лукашенко – сенаторам России: мы должны заниматься ИИ, определив чётко, что это такое