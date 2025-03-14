Работа на перспективу – Кочанова посетила Новополоцкий завод технологических металлоконструкций
С деятельностью Новополоцкого завода технологических металлоконструкций детально ознакомилась Наталья Кочанова. Внимание каждому участку: от ремонтно-механического до складских помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут был выстроен в соответствии с процессом производства. Председателю Совета Республики рассказали о деятельности завода, а также его реконструкции.
Предприятие обладает огромным потенциалом. В будущем здесь планируют реализовать два крупных инвестиционных проекта, что позволит расширить мощности и ассортимент выпускаемой продукции. Но и сегодня она востребована и конкурентоспособна. Поставки идут почти во все регионы России.
Иван Тищенко, директор Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:
В этом году предприятие отмечает 10-летие на рынке. Очень гордимся реализованным, инновационным нашим проектом: создание производства сварного решетчатого настила. На сегодня эта продукция очень востребована, популярна, экспортируется во многие страны. Производство загружено на перспективу. Мы достигли с этим проектом запланированных показателей, а сейчас достаточно успешно их приумножаем.
Игорь Горбач, электросварщик Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:
Работаю уже шесть лет. Устроиться не сильно сложно было. Я здесь проходил практику с самого начала завода, как только начинал сам строиться. Ну и работаем, нормально все.
Главные составляющие успеха предприятия – поддержка государства и ответственная работа на местах. Наталья Кочанова встретилась с работниками завода и отметила сплоченность и профессионализм коллектива. Закрытых тем не было.
Спикер напомнила заводчанам, что главная задача в пятилетку качества – сделать все, чтобы наша продукция была еще более востребованной. Рассказала о проводимой политике, предпринимаемых усилиях по сохранению мира на белорусской земле, экономике.
Участники встречи задавали вопросы, тоже далеко выходящие за рамки работы предприятия. Развитие региона, здравоохранение, спортивная жизнь города – все это интересно людям.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как правило, люди задают вопросы, которые касаются того места, где они живут. Это, прежде всего, конечно, вопросы, связанные со здравоохранением, с развитием спорта, с занятием физической культурой. А я знаю, что для новополчан значит спорт очень много. И очень важно, что созданы такие условия для людей. То есть хорошее производство, хорошие условия для работы. И самое главное, реализация этого проекта, о котором всегда говорит Президент, «Один район – один проект». Это позволяет сегодня людям здесь работать, иметь достойную заработную плату.
В рамках рабочей поездки председатель Совета Республики посетила также Фариновский сельсовет и ознакомилась с его деятельностью. Совет Республики уделяет особое внимание работе депутатского корпуса на местах, ведь от нее напрямую зависит развитие регионов. Политика, проводимая государством, прежде всего направлена на людей и их благополучие, потому не остались без внимания и социально важные объекты: амбулатория и объекты торговли.