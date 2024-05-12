Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь

В четверг мы отмечали День Победы. Для нас этот праздник, даже спустя без малого 80 лет, не то что не потерялся в череде событий и дат, а приобрел новые смыслы. 9 Мая Президент четко дал понять, что для нас сегодня важно и на что мы готовы, если придется защищать свою землю вновь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Васильковый цвет стал трендом нынешнего торжества. Отсыл понятен. Госсимволы на фоне чистого мирного неба Беларуси.

Надежда Васильченко, директор УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»:

Прекрасно всем известно, что детские впечатления и эмоции самые сильные. И, если ребенок учится уважать свои государственные символы, это очень важно и нужно.

Белорусские социологи провели знаковое и значимое исследование. 2/3 населения страны госсимволику считают главным атрибутом Беларуси. В палитре вариативности аисты, зубр и василек. Но все это и отражает зеленый цвет флага. Цвет жизни и природы. Это космос белорусского мировоззрения. А из космоса это заметнее.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Чувство Родины – это что-то неземное. Потому что из космоса, когда видишь и чувствуешь свою Родину, понимаешь, насколько ты ее любишь и ценишь.

Наше знамя современной Беларуси освящено не кровью белорусов, но высотами олимпийских вершин, Эвереста и трижды космическими вершинами. Из невесомости государственный символ Марина Василевская передает в надежные руки, которые удерживают страну в условиях беспрецедентной мировой турбулентности. Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС. Именно под этим флагом мы строим дома и города, создаем новые компетенции и свою модель развития. Победили бандитизм и детскую смертность. Но, что самое важное, наши символы ведь не новоделы политического устройства. У них исторический фундамент.