Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь
В четверг мы отмечали День Победы. Для нас этот праздник, даже спустя без малого 80 лет, не то что не потерялся в череде событий и дат, а приобрел новые смыслы. 9 Мая Президент четко дал понять, что для нас сегодня важно и на что мы готовы, если придется защищать свою землю вновь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.
Васильковый цвет стал трендом нынешнего торжества. Отсыл понятен. Госсимволы на фоне чистого мирного неба Беларуси.
Надежда Васильченко, директор УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»:
Прекрасно всем известно, что детские впечатления и эмоции самые сильные. И, если ребенок учится уважать свои государственные символы, это очень важно и нужно.
Белорусские социологи провели знаковое и значимое исследование. 2/3 населения страны госсимволику считают главным атрибутом Беларуси. В палитре вариативности аисты, зубр и василек. Но все это и отражает зеленый цвет флага. Цвет жизни и природы. Это космос белорусского мировоззрения. А из космоса это заметнее.
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Чувство Родины – это что-то неземное. Потому что из космоса, когда видишь и чувствуешь свою Родину, понимаешь, насколько ты ее любишь и ценишь.
Наше знамя современной Беларуси освящено не кровью белорусов, но высотами олимпийских вершин, Эвереста и трижды космическими вершинами. Из невесомости государственный символ Марина Василевская передает в надежные руки, которые удерживают страну в условиях беспрецедентной мировой турбулентности.
Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС.
Именно под этим флагом мы строим дома и города, создаем новые компетенции и свою модель развития. Победили бандитизм и детскую смертность. Но, что самое важное, наши символы ведь не новоделы политического устройства. У них исторический фундамент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В переходные эпохи люди часто отказываются от символов, которые выражали идеи и ценности прежнего социально-политического устройства. Но это был не наш путь. Мы бережно храним связь поколений, продолжаем традиции наших предков, гордимся своей историей. В ней немало героических страниц. Мы никогда не виляли, мы никогда не изменяли той линии, которую проводим сегодня. Мы и тогда, и сейчас верны традициям прошлого. Особенно гордимся тем, что государственные символы Беларуси олицетворяют беспримерную силу духа и вклад нашего народа в Великую Победу над коричневой чумой. Также в них – трудовой подвиг наших отцов и дедов, заново отстроивших республику на принципах социального равенства и справедливости. Современные государственные флаг, герб и гимн – это уже и символы наших с вами побед, спортивных, творческих и трудовых. Сегодня символика не только объединяет, но и выступает источником уверенности и внутренней силы. Наши герб, флаг и гимн, как и вся политика, вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия.