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Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь

12 мая 2024 18:10
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В четверг мы отмечали День Победы. Для нас этот праздник, даже спустя без малого 80 лет, не то что не потерялся в череде событий и дат, а приобрел новые смыслы. 9 Мая Президент четко дал понять, что для нас сегодня важно и на что мы готовы, если придется защищать свою землю вновь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.

Васильковый цвет стал трендом нынешнего торжества. Отсыл понятен. Госсимволы на фоне чистого мирного неба Беларуси.

Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь-1

Надежда Васильченко, директор УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»:
Прекрасно всем известно, что детские впечатления и эмоции самые сильные. И, если ребенок учится уважать свои государственные символы, это очень важно и нужно.

Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь-4

Белорусские социологи провели знаковое и значимое исследование. 2/3 населения страны госсимволику считают главным атрибутом Беларуси. В палитре вариативности аисты, зубр и василек. Но все это и отражает зеленый цвет флага. Цвет жизни и природы. Это космос белорусского мировоззрения. А из космоса это заметнее.

Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь-7

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Чувство Родины – это что-то неземное. Потому что из космоса, когда видишь и чувствуешь свою Родину, понимаешь, насколько ты ее любишь и ценишь.

Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь-10

Наше знамя современной Беларуси освящено не кровью белорусов, но высотами олимпийских вершин, Эвереста и трижды космическими вершинами. Из невесомости государственный символ Марина Василевская передает в надежные руки, которые удерживают страну в условиях беспрецедентной мировой турбулентности.

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС.

Именно под этим флагом мы строим дома и города, создаем новые компетенции и свою модель развития. Победили бандитизм и детскую смертность. Но, что самое важное, наши символы ведь не новоделы политического устройства. У них исторический фундамент.

Лукашенко: в переходные эпохи люди часто отказываются от символов, но это не наш путь-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В переходные эпохи люди часто отказываются от символов, которые выражали идеи и ценности прежнего социально-политического устройства. Но это был не наш путь. Мы бережно храним связь поколений, продолжаем традиции наших предков, гордимся своей историей. В ней немало героических страниц. Мы никогда не виляли, мы никогда не изменяли той линии, которую проводим сегодня. Мы и тогда, и сейчас верны традициям прошлого. Особенно гордимся тем, что государственные символы Беларуси олицетворяют беспримерную силу духа и вклад нашего народа в Великую Победу над коричневой чумой. Также в них – трудовой подвиг наших отцов и дедов, заново отстроивших республику на принципах социального равенства и справедливости. Современные государственные флаг, герб и гимн – это уже и символы наших с вами побед, спортивных, творческих и трудовых. Сегодня символика не только объединяет, но и выступает источником уверенности и внутренней силы. Наши герб, флаг и гимн, как и вся политика, вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Марина Василевская

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