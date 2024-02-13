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Форум молодых избирателей в Могилёвской области собрал порядка 150 участников

13 февраля 2024 14:11
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В преддверии единого дня голосования в стране проходят встречи с молодыми избирателями. Целевая аудитория – белорусы, которые впервые в жизни придут на участки. В Могилевской области на базе университета пищевых и химических технологий форум собрал порядка 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум молодых избирателей в Могилёвской области собрал порядка 150 участников-1

Это учащиеся вузов и колледжей со всего региона. Многим недавно исполнилось 18. Поэтому подходы к молодежи выбирают современные. Специалисты в доступной форме объясняют основные правила электоральной кампании, рассказывают, как работает законодательная система и на что следует обратить внимание. Проверили и закрепили полученные знания на месте. Интерактивный «Правовой квиз» еще раз напомнил основной чек-лист советов и правил.

Форум молодых избирателей в Могилёвской области собрал порядка 150 участников-4

Ольга Мацикова, проректор Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:
Этот квиз показал, что действительно они интересуются вопросами избирательного права, устройством государства, и, безусловно, мы проводили работу предварительную, разъяснительную работу. Ряд есть дисциплин в учебных планах.

Форум молодых избирателей в Могилёвской области собрал порядка 150 участников-7

Яна Грибачева, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Я считаю, что это важное событие в жизни нашего государства. Каждый будет выбирать все равно по своим каким-то критериям. Для меня критериями были, конечно, люди, которых я где-то видела, может быть, какие-то знакомые. Потому что больше мы все-таки знаем людей на местах.

Такой формат знакомства с избирательным процессом страны планируют проводить на постоянной основе и после завершения электоральной кампании. Это позволит повысить политическую и правовую грамотность молодежи.

# Выборы в Беларуси # общество

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