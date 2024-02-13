Форум молодых избирателей в Могилёвской области собрал порядка 150 участников

В преддверии единого дня голосования в стране проходят встречи с молодыми избирателями. Целевая аудитория – белорусы, которые впервые в жизни придут на участки. В Могилевской области на базе университета пищевых и химических технологий форум собрал порядка 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это учащиеся вузов и колледжей со всего региона. Многим недавно исполнилось 18. Поэтому подходы к молодежи выбирают современные. Специалисты в доступной форме объясняют основные правила электоральной кампании, рассказывают, как работает законодательная система и на что следует обратить внимание. Проверили и закрепили полученные знания на месте. Интерактивный «Правовой квиз» еще раз напомнил основной чек-лист советов и правил.

Ольга М ацикова, проректор Бе лорусского государственного университета пищевых и химических технологий: Этот квиз показал, что действительно они интересуются вопросами избирательного права, устройством государства, и, безусловно, мы проводили работу предварительную, разъяснительную работу. Ряд есть дисциплин в учебных планах.

Яна Грибачева, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Я считаю, что это важное событие в жизни нашего государства. Каждый будет выбирать все равно по своим каким-то критериям. Для меня критериями были, конечно, люди, которых я где-то видела, может быть, какие-то знакомые. Потому что больше мы все-таки знаем людей на местах.

Такой формат знакомства с избирательным процессом страны планируют проводить на постоянной основе и после завершения электоральной кампании. Это позволит повысить политическую и правовую грамотность молодежи.