В Минске состоялось гашение блока марок к 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Не забывать свою историю и гордиться подвигами предков. В Беларуси в эти дни вспоминают воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные собрания, встречи и выставки посвящены 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

В честь знаменательной даты состоялось гашение тематического почтового блока. Уже сегодня, 13 февраля, марки разлетелись по всему миру и пополнили коллекции филателистов. Примечательно, что на них изображен храм-памятник в честь Архангела Михаила, который находится на территории Духовно-патриотического комплекса в память о воинах, погибших в Афганистане. К слову, тираж ограничен – всего 10 тысяч экземпляров.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Мы знали, что приглашаем людей, которые участвовали, приглашаем тех, кто непосредственно принимал в этом участие. И не дать им возможность высказаться в их праздник – этот день, это день завершения войны в Афганистане, это их праздник в первую очередь. Для нас это исторический факт, который мы должны помнить, уважать и почитать его участников. И заботиться о том, чтобы эта память жила всегда.