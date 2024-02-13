Прямой эфир

В Минске состоялось гашение блока марок к 35-летию вывода советских войск из Афганистана

13 февраля 2024 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не забывать свою историю и гордиться подвигами предков. В Беларуси в эти дни вспоминают воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные собрания, встречи и выставки посвящены 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

В Минске состоялось гашение блока марок к 35-летию вывода советских войск из Афганистана-1

В честь знаменательной даты состоялось гашение тематического почтового блока. Уже сегодня, 13 февраля, марки разлетелись по всему миру и пополнили коллекции филателистов. Примечательно, что на них изображен храм-памятник в честь Архангела Михаила, который находится на территории Духовно-патриотического комплекса в память о воинах, погибших в Афганистане. К слову, тираж ограничен – всего 10 тысяч экземпляров.

В Минске состоялось гашение блока марок к 35-летию вывода советских войск из Афганистана-4

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Мы знали, что приглашаем людей, которые участвовали, приглашаем тех, кто непосредственно принимал в этом участие. И не дать им возможность высказаться в их праздник – этот день, это день завершения войны в Афганистане, это их праздник в первую очередь. Для нас это исторический факт, который мы должны помнить, уважать и почитать его участников. И заботиться о том, чтобы эта память жила всегда.

В Минске состоялось гашение блока марок к 35-летию вывода советских войск из Афганистана-7

35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. В этот день запланирован митинг-реквием и возложение венков на «Острове Мужества и Скорби» в Минске.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Константин Шульган

Другие новости рубрики

Все новости
Форум молодых избирателей в Могилёвской области собрал порядка 150 участников
13 февраля 2024 14:11

Форум молодых избирателей в Могилёвской области собрал порядка 150 участников

Международная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда» открылась в Минске
13 февраля 2024 13:49

Международная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда» открылась в Минске

Лукашенко про учебники: такой хлам – ни один студент это не выучит!
13 февраля 2024 13:38

Лукашенко про учебники: такой хлам – ни один студент это не выучит!