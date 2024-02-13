Международная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда» открылась в Минске

Порядка полусотни белорусских и зарубежных компаний представляют свою продукцию на международной выставке «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум, объединивший интересы представителей практически всех отраслей промышленности и сферы услуг, открылся в столице. На выставочных стендах – рабочая одежда, обувь, средства индивидуальной защиты, а также новинки, которые способны защитить здоровье и жизнь специалистов. На этой площадке есть возможность сравнить предложения и условия различных производителей и поставщиков.

Ольга Жур, специалист коммерческого отдела обувной компании:

К нам обратились многие покупатели. Это были хлебкомбинаты, молочные комбинаты и медицинские работники. Чтобы была обувь удобная и натуральная. Это туфли женские и мужские специальные. Их преимущество, что они полностью из натуральной кожи, то есть и верх, и подкладка из натуральной кожи. Мы являемся производителями, мы делаем подошву, отливаем, верх шьем – полностью производим обувь от начала и до конца.

Иван Карчевский, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты:

Одно дело – посмотреть картинку в интернете, другое дело – пощупать руками, как это выглядит, как оно ощущается на ощупь. Здесь представлена продукция практически всех видов. И защита ног – это обувь всех возможных вариантов. Каски, опять же, всех возможных вариантов. Защитные очки, перчатки, рабочие костюмы и так далее.

В 2024 году в выставке участвуют производители из Беларуси, Венгрии, Узбекистана и России. Уже традиционно свою продукцию демонстрируют карельские компании. Все они оказывают услуги в области пожарной безопасности. На стенде – системы противопожарной сигнализации, распылители и огнетушители. Они готовы предложить покупателю уникальный товар.

Александр Овчинников, коммерческий директор компании (Россия):

Мы осуществляем полный цикл изготовления огнетушителя, баллон полностью самостоятельного производства. Мы взяли изначально запорно-пусковое устройство полностью ремонтопригодное, полностью выполненное из латуни. Мы изучили рынок огнетушительных веществ, которые представлены на российском рынке. Фактически это три вида. И мы для себя приняли решение, что это не самый дешевый, даже, наверное, самый дорогой из имеющихся, но однозначно качественный.

Любовь Козырева, заместитель директора центра поддержки Карелии (Россия):

Беларусь – это одна из самых лояльных стран сейчас, которая с Россией активно сотрудничает и готова это сотрудничество развивать. Сейчас у нас очень много планов, очень много компаний, которые работают непосредственно. Начиная от лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса. Вот сегодня мы приехали с экспонентами компании, которая занимается пожарной безопасностью.