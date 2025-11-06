Конкуренция была серьёзная! Белорусы рассказали, как завоевали медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Белорусские спасатели – среди сильнейших на планете! Серебро и бронзу завоевали белорусские команды на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который прошел в Саудовской Аравии.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Черепко, капитан мужской сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, и Валентина Мартос, представитель женской сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному-спорту.
Юрий Царев, ведущий:
Кто самыми тяжелыми для вас были соперниками?
Валентина Мартос, представитель женской сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному-спорту:
Наверное, команда Российской Федерации.
Александра Каштанова, ведущая:
Кстати, расскажите, кто там принимал участие?
Валентина Мартос:
Из мужских команд принимали участие 13 стран, из женских сборных – четыре. Это Российская Федерация, Узбекистан, Казахстан и мы.
Александра Каштанова:
Расскажите об успехах. Медалей у нас много, но знаем, что вы скромные. Расскажите, как это все происходило?
Никита Черепко, капитан мужской сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:
Вообще, итог – это мужской команды бронзовая медаль. Весь чемпионат состоит из четырех дисциплин. Это штурмовая лестница, преодоление штурмовой лестницы. Это подъем на четвертый этаж учебной башни, где наш белорусский спортсмен попал в тройку сильнейших. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, где я завоевал бронзовую медаль. Также есть пожарная эстафета 4 по 100 метров. Наша команда заняла второе место, серебро. И есть боевое развертывание. Но, к сожалению, в тройку мы не попали. Но как итог – третье место общекомандное.
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