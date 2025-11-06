Конкуренция была серьёзная! Белорусы рассказали, как завоевали медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Белорусские спасатели – среди сильнейших на планете! Серебро и бронзу завоевали белорусские команды на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который прошел в Саудовской Аравии. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Черепко, капитан мужской сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, и Валентина Мартос, представитель женской сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному-спорту. Юрий Царев, ведущий:

Кто самыми тяжелыми для вас были соперниками?

Валентина Мартос, представитель женской сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному-спорту:

Наверное, команда Российской Федерации. Александра Каштанова, ведущая:

Кстати, расскажите, кто там принимал участие? Валентина Мартос:

Из мужских команд принимали участие 13 стран, из женских сборных – четыре. Это Российская Федерация, Узбекистан, Казахстан и мы. Александра Каштанова:

Расскажите об успехах. Медалей у нас много, но знаем, что вы скромные. Расскажите, как это все происходило?