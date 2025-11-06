Зарастаем хмызняком – беда! Лукашенко поднял вопрос мелиорации на Полесье

Мосты и дороги – наиважнейшая задача государства. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста, который соединяет Мозырь и Калинковичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мосты и дороги – наиважнейшая задача государства. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста, который соединяет Мозырь и Калинковичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно обстановку на земле глава государства оценил с воздуха. И подчеркнул, что позитивные подвижки есть. Вместе с тем прозвучала тема мелиорации. Здесь не все так однозначно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть подвижки. И я так думаю: ну мы же славяне. Чем сложнее, тем больше мы начинаем мобилизовываться и собираться. Сложный был год. Я такого года не помню. Помнишь ты или нет, не знаю, но я не помню.
Главное – весна была жестокая. Немножко посветлело – надо срочно убирать. Надо заканчивать год. Надо пахать. Проблема всей республики и в вас – тем более. У нас много брошенных полей, нераспаханных. Понятно, это Полесье, Припятский край. Не везде можно влезть весной традиционно.
Александр Лукашенко:
Но есть же дни и недели, когда можно, поэтому надо влазить, надо распахивать эти поля. И не ждите даже, что тут будет у вас снисхождение. Надо их приводить в порядок. Мы мелиорацией занимаемся, гробим огромные деньги, чтобы спасти земли, которые когда-то в Советском Союзе... Колхозы строили – болото было везде, особенно южнее Припяти.
Мы спасаем, а в то же время мы гробим земли возле каналов. Где-то подойти не можем, где-то еще что-то, забалачиваем. Зарастаем хмызняком – беда. Этого быть не должно. Поэтому вот эти земли – надо подобрать время, когда будет сухая погода. Тракторок туда – раздисковал, распахал быстренько. Ну хотя бы траву посеять вдоль этих каналов, или возле озер, или еще где-то возле Припяти. Это для вас очень актуально.
Крупко отчитался перед Лукашенко по итогам уборочной в 2025-м.