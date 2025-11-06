Зарастаем хмызняком – беда! Лукашенко поднял вопрос мелиорации на Полесье

Мосты и дороги – наиважнейшая задача государства. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста, который соединяет Мозырь и Калинковичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно обстановку на земле глава государства оценил с воздуха. И подчеркнул, что позитивные подвижки есть. Вместе с тем прозвучала тема мелиорации. Здесь не все так однозначно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть подвижки. И я так думаю: ну мы же славяне. Чем сложнее, тем больше мы начинаем мобилизовываться и собираться. Сложный был год. Я такого года не помню. Помнишь ты или нет, не знаю, но я не помню. Главное – весна была жестокая. Немножко посветлело – надо срочно убирать. Надо заканчивать год. Надо пахать. Проблема всей республики и в вас – тем более. У нас много брошенных полей, нераспаханных. Понятно, это Полесье, Припятский край. Не везде можно влезть весной традиционно.