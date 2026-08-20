Новости по тегу #Мосты Беларуси

Проект реализуется по прямому поручению Президента. Открытие моста станет важнейшим событием для десятков тысяч человек.
Завершить проект планируют к концу 2027 года.
Утро для тысяч жителей брестской Граевки начинается с вынужденного экстрима. Причина – Горбатый мост, который каждого заставит буквально приосаниться. Пешеходов здесь всегда много, и все сходятся в одном: мост нуждается в апгрейде.
Сооружение длиной более 180 метров будет отвечать всем современным стандартам: широкие полосы, удобные тротуары и отдельная велодорожка.
537 метров в длину и 20 в высоту. Это будет современная двухполосная трасса шириной более 10 метров с удобными тротуарами для пешеходов.
Новый мост станет не просто транспортной артерией, а настоящим местом притяжения для жителей и гостей Кобрина.
Модернизация затрагивает не только магистрали, но и артерии, связывающие малые населенные пункты. С этой целью действует государственная программа по масштабному развитию дорожно-транспортной сети. В планах – привести в порядок не менее 25 тысяч километров полотна.
Сезонная переправа в городском поселке появляется уже 17-й год подряд благодаря военным железнодорожникам.
Старая двухполосная переправа через Муховец давно не справлялась с потоком машин, и ее обновление стало одним из ключевых проектов в городе.
Задача – сдать объект к 7 ноября 2027 года.
Определены и сроки окончания реализации проекта – 2027 год.
«Мониторинговая система преднапряженного состояния рабочих поверхностей – это вертикальные датчики отклонения от вертикали и прогибов железобетонных балок, которые позволяют контролировать распределение нагрузок по пролету путепровода и прогнозировать возможные вероятные возникновения дефектов».
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