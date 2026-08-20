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Новости по тегу #Мосты Беларуси

Новый мост через Припять на Полесье планируют открыть к концу 2027 года
20 августа 2026 17:34

Новый мост через Припять на Полесье планируют открыть к концу 2027 года

На Полесье в ускоренном режиме строят новый мост через реку Припять
20 августа 2026 06:11

На Полесье в ускоренном режиме строят новый мост через реку Припять

Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?
12 июля 2026 17:18

Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?

Ремонт моста на въезде в Вилейку планируют завершить к сентябрю
27 мая 2026 14:20

Ремонт моста на въезде в Вилейку планируют завершить к сентябрю

Новый мост через Сож строят круглосуточно: как идут работы на объекте
06 мая 2026 17:05

Новый мост через Сож строят круглосуточно: как идут работы на объекте

В Кобрине продолжается строительство нового моста
22 апреля 2026 06:52

В Кобрине продолжается строительство нового моста

В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов
20 апреля 2026 17:20

В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют обновить около полутысячи мостов и путепроводов

Понтонный мост вновь свяжет два берега Западной Двины в Бешенковичах
15 апреля 2026 13:48

Понтонный мост вновь свяжет два берега Западной Двины в Бешенковичах

Реконструкция моста через реку Мухавец продолжается в Бресте
15 апреля 2026 10:45

Реконструкция моста через реку Мухавец продолжается в Бресте

В Беларуси приступили к строительству нового моста через Припять
08 апреля 2026 16:48

В Беларуси приступили к строительству нового моста через Припять

Президент поручил построить новый мост через Припять
03 апреля 2026 17:10

Президент поручил построить новый мост через Припять

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт
16 февраля 2026 18:32

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт