Полоцкому коллективу «Премьер-Спонайд» – 35 лет. Поговорили с руководителем о творческом пути

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Новицкая, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд», и Юлия Галузо, солистка заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд».

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь и образцовый театр танца «Премьер-Спонайд» празднует 35-летие. Чем гордится и живет коллектив, узнали из первых уст.

Вероника Новицкая, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд»: Наш путь, как и у каждого коллектива с такой большой историей, конечно, был непростой. Название очень неординарное, и это белорусское слово. Оно в белорусском именно транскрипции звучит «спонайдзь». Это то место, где спрятан клад, сокровища. И мы в свою сторону это перефразировали, то есть мы ищем сокровища сначала среди наших детей, растим из маленьких камушков в прекрасные драгоценные бриллианты.

Юлия Галузо, солистка заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд»:

Детей приходит очень много, а остаются те, кто действительно хочет, кто желает. Дети проходят путь от спектаклей, где они играют роли актерские, танцуют, говорят на сцене и танцуют одновременно. Это всестороннее развитие у ребенка.

Юрий Царев, ведущий:

Что за постановки у вас?

Вероника Новицкая:

У нас 16 хореографических спектаклей и 17 драматических. Помимо хореографии и разговорного жанра, у нас обязательно акробатика, оригинальный жанр, то есть наши танцоры поднимаются в воздух, работают на кольцах, жонглируют.