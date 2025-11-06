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Полоцкому коллективу «Премьер-Спонайд» – 35 лет. Поговорили с руководителем о творческом пути

06 ноября 2025 12:42
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Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь и образцовый театр танца «Премьер-Спонайд» празднует 35-летие. Чем гордится и живет коллектив, узнали из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Новицкая, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд», и Юлия Галузо, солистка заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд».

Полоцкому коллективу «Премьер-Спонайд» – 35 лет. Поговорили с руководителем о творческом пути-2

Вероника Новицкая, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд»:
Наш путь, как и у каждого коллектива с такой большой историей, конечно, был непростой. Название очень неординарное, и это белорусское слово. Оно в белорусском именно транскрипции звучит «спонайдзь». Это то место, где спрятан клад, сокровища. И мы в свою сторону это перефразировали, то есть мы ищем сокровища сначала среди наших детей, растим из маленьких камушков в прекрасные драгоценные бриллианты. 

Полоцкому коллективу «Премьер-Спонайд» – 35 лет. Поговорили с руководителем о творческом пути-4

Юлия Галузо, солистка заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд»:
Детей приходит очень много, а остаются те, кто действительно хочет, кто желает. Дети проходят путь от спектаклей, где они играют роли актерские, танцуют, говорят на сцене и танцуют одновременно. Это всестороннее развитие у ребенка. 

Юрий Царев, ведущий:
Что за постановки у вас?

Вероника Новицкая:
У нас 16 хореографических спектаклей и 17 драматических. Помимо хореографии и разговорного жанра, у нас обязательно акробатика, оригинальный жанр, то есть наши танцоры поднимаются в воздух, работают на кольцах, жонглируют.

Подробности в видео

# Юрий Царёв # Творчество # Танцы # Александра Каштанова # Юлия Самусенко

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