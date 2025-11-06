Президент принял участие в церемонии открытия обновлённого моста между Мозырем и Калинковичами

Мосты и дороги – наиважнейшая задача государства. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста, который соединяет Мозырь и Калинковичи, рассказали в программе новости «24 часа» на СТВ.

Фото: president.gov.by

Регион важен для экономики страны, впрочем, его необходимо встряхнуть. Об этом шел разговор не только с жителями города, но также с губернатором Гомельской области Иваном Крупко.

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