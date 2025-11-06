Лукашенко в Мозыре спросил про дорожное сообщение между райцентрами и агрогородками

Мосты и дороги – наиважнейшая задача государства. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста, который соединяет Мозырь и Калинковичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мосты и дороги – наиважнейшая задача государства. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста, который соединяет Мозырь и Калинковичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему дисциплины и персональной ответственности продолжили уже в рамках доклада. Главу государства проинформировали о развитии дорожного строительства в стране. Отметим, в рамках пятилетней программы до 2025-го ожидается выполнение ремонта и реконструкций 18 тысяч километров автодорог.
Что касается планов на следующую пятилетку, предстоит отремонтировать порядка 25 тысяч километров. Отдельное внимание – крупным магистралям, которые важны для экспорта. Вместе с тем выполняются и другие поручения Президента.
Крупко отчитался перед Лукашенко по итогам уборочной в 2025-м.
Ваше поручение было, Александр Григорьевич, по дорогам к агрогородкам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас с областных центров к районным центрам дороги. Нет такого центра, который бы с областным не был соединен твердым покрытием. Дальше – надо идти глубже. Это значит, от районного центра к агрогородкам.
– У нас 156 километров было на начало года. К 34 населенным пунктам необходимо было сделать. В текущем году сделали 108 километров. 29 населенных пунктов сделали. И в следующем году...
– Пять населенных пунктов на 50 километров осталось.
Зарастаем хмызняком – беда! Лукашенко поднял вопрос мелиорации на Полесье.
– Да, осталось на следующий год. Но здесь почему осталось пять населенных пунктов на следующий год? Потому что из этих 108 километров практически все агрогородки, которые не были соединены, они в Витебской области. Поэтому это в основном Витебская область.
– Очень внимательно надо подходить в Витебской области к этим агрогородкам. Надо видеть перспективные агрогородки, это они должны определиться. Если они определились, что там будет агрогородок, к нему надо ремонтировать или подводить дорогу.
О возрождении села разговор Президент продолжил уже с жителями региона. Подробности – в следующих эфирах.