«Одна сторона обливает их водомётами, химикатами». Как относятся к беженцам на Западе и как в Беларуси?
Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как говорят ваши соотечественники, которые там находятся, какие условия? У меня такое впечатление, когда я смотрел некоторые видео и фотографии из лагеря в Побраде, что там это как тюрьма, а здесь более удобно и цивилизованно.
Бесмилла Мохманд, журналист-политолог, представитель общественной организации «Афганская община»:
Я считаю, что как бы ни говорили на Западе, эти кадры прошли весь мир, весь мир правду знает и о Беларуси, и о Польше. Здесь две стороны. Мы видели, что одна сторона обливает беженцев водометами, химикатами. Дельтаметрин использовали, который вызывает раздражение у людей. С другой стороны мы видели второй мир – это Беларусь, которая помогала беженцам. От 8 до 10 тонн еды каждый день предоставляла беженцам. И тепла, и воды было достаточно для беженцев. Но с той стороны мы видели европейское гостеприимство по-польски. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Президенту Беларуси, всему белорусскому народу за ту помощь, которую оказали беженцам. Они стали рядом с беженцами и поддерживали их. Мы это реально видели. Там находится и часть афганских беженцев. У нас с ними есть связь, они рассказывали. А на той стороне реальная тюрьма, по-другому нельзя назвать.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы говорим, что государство оказывает и материальную помощь, и заботится о беженцах. Но мы должны сказать, что и люди, простые неравнодушные граждане, помогают, оказывают помощь через профсоюзы, через Красный Крест, через другие общественные организации. Надо сказать, что это и есть настоящее белорусское гражданское общество, которое показывает свои высшие человеческие ценности, а не та часть общества, которая некогда называла себя гражданским, хотя на самом деле только работала на разрушение страны.
Кирилл Казаков:
Где наши частные банки, сотовые операторы, IT-компании, которые спасали тех, кто становился на скамеечку без обуви? В итоге никто из них туда не приехал, ничего не привез. Хотя даже подсказывает журналист, который там работает, возможно, интернета не хватает, возможно, надо там вышку сотовой связи поставить. Никто этого не делает. Тихонечко все замолчали в тряпочку.
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