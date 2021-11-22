«Одна сторона обливает их водомётами, химикатами». Как относятся к беженцам на Западе и как в Беларуси?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как говорят ваши соотечественники, которые там находятся, какие условия? У меня такое впечатление, когда я смотрел некоторые видео и фотографии из лагеря в Побраде, что там это как тюрьма, а здесь более удобно и цивилизованно.

Бесмилла Мохманд, журналист-политолог, представитель общественной организации «Афганская община»:

Я считаю, что как бы ни говорили на Западе, эти кадры прошли весь мир, весь мир правду знает и о Беларуси, и о Польше. Здесь две стороны. Мы видели, что одна сторона обливает беженцев водометами, химикатами. Дельтаметрин использовали, который вызывает раздражение у людей. С другой стороны мы видели второй мир – это Беларусь, которая помогала беженцам. От 8 до 10 тонн еды каждый день предоставляла беженцам. И тепла, и воды было достаточно для беженцев. Но с той стороны мы видели европейское гостеприимство по-польски. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Президенту Беларуси, всему белорусскому народу за ту помощь, которую оказали беженцам. Они стали рядом с беженцами и поддерживали их. Мы это реально видели. Там находится и часть афганских беженцев. У нас с ними есть связь, они рассказывали. А на той стороне реальная тюрьма, по-другому нельзя назвать.