«Это та сила, которая противостоит злу». Кубраков поздравил ОМОН с 33-летием и вручил награды лучшим сотрудникам

Новости Беларуси. Ветераны и бойцы ОМОНа отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 33 года назад были созданы отряды милиции особого назначения.

В лихие 90-е подразделения формировались для борьбы с разгулом преступности. Во все времена в ОМОН набирали наиболее подготовленных сотрудников. Пресечение терактов, борьба с организованной преступностью и обеспечение порядка во время массовых мероприятий.

Сегодня подразделение решает множество задач, в том числе оказывает силовую поддержку во время спецопераций по задержанию преступников. Лучшим черным беретам награды по случаю праздника сегодня, 22 ноября, на базе минского ОМОНа вручил министр МВД Иван Кубраков.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Во все времена минский ОМОН был в первых рядах. В боевых рядах, там, где нужна была помощь, там, где было трудно, там, где необходимо было защитить граждан. Там всегда находился ОМОН. ОМОН – это то подразделение, которое обеспечивает охрану общественного правопорядка, как на массовых мероприятиях, так и, как показывает история, на всех, когда пытаются совершать правонарушения, преступления, массовые беспорядки. Там в первых рядах всегда ОМОН. Это та сила, которая противостоит злу. И на них, на этих ребят, всегда пытаются воздействовать. Пытаются их скомпрометировать каким-то образом. Но никогда минский ОМОН не дрогнул, и я уверен в этом, что он не дрогнет перед трудностями и опасностями.

Максим Ковальчук, боец минского ОМОНа:

Прослужил я в отряде около 8 лет. Одно из первых правил мое – приложить все усилия, заниматься максимально спортом, заниматься своим развитием, саморазвитием, разумеется, как в спортивной составляющей, так составляющая часть юриспруденции. Чтобы быть готовым к выполнению задач, быть физически подкованным в этом плане и выполнять все функции, которые возложены на сотрудника ОМОНа, соответствовать этому званию, гордиться, что ты служишь, и достойно носить погоны.