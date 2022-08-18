Андрей Муковозчик: мы с рождения богаче других, мы два языка знаем, и это богатство потерять мы не имеем права

Знаменитые западные ценности сегодня настолько позабыты, что о них напоминают даже с Востока. Речь о той русофобной волне, которая охватила Европу, когда буквально все, что имеет русские корни, резко решили вытеснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренд уже коснулся памятников, названий улиц и городов. А теперь вот новые гонения – на русский язык. О том, какие обороты принимают санкции, не способные достичь заявленной цели, рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело».

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Какой язык выбрать для своих детей в школе? Этот вопрос особенно актуален, если русский и белорусский ваши дети знают с пеленок, как оно и положено белорусам. Пусть на разговорном уровне, зато легко и уверенно. Может, японский? Он сложен. И не только из-за иероглифов, но и по причине непостижимой для нас восточной логики. Вот журналисты издания Shukan Gendai подсчитали финансовые потери Украины: «В феврале они составляли 250 миллионов долларов, к маю выросли до 3,3 миллиарда долларов и продолжают расти, инфляция уже перепрыгнула 20-процентный барьер». Грядущий коллапс не покрывает даже помощь коллективного Запада: «Тогда Украина вынуждена будет просить перемирия с Москвой либо капитулировать». До сих пор все понятно и логично. Правда? Хотя нихондзин, жители Японии, исходят почему-то из того, что нынешняя Украина есть самостоятельное образование. А это уже давно не так. Китаю, например, сие очевидно. Китай, получается, мудрее. Дальше начинается чисто японская рефлексия: «В случае капитуляции все финансовые проблемы Украины, особенно выплаты для 12 миллионов пенсионеров, ложатся на плечи Москвы», – напечатали в издании. Испугав таким образом ежа голой железой, если использовать поговорку на нихонго.

Видимо, подобным способом нихондзин, капитулируя в 1945-м, намеревались подорвать экономическую мощь США? Ошиблись: Штаты выплат пенсионерам Страны восходящего солнца даже не заметили. Зато самим японцам американцы довольно быстро вбили в головы: атомные бомбы на население бросал кто угодно, только не они. Вон, Советский Союз и бросал, это всемирно известная империя зла. Поэтому с русскими не дружите, а с нами – дружба на века. Так что японский – пожалуй, нет. Этот язык не предназначен для того, чтобы говорить самим себе правду. Может, тогда эстонский? Гордое несгибаемое племя, свободный с древних времен народ… Отвечая на вопросы журналистов по поводу перевоза танка Т-34 из Нарвы под Таллин, их премьер-министерка сказала так: «Перенос памятников – исключительно внутреннее дело Эстонии, которое она делает для того, чтобы напряжение вокруг советских монументов не перекинулось на другие сферы».

Андрей Муковозчик:

Нелогичный язык. Там половина Нарвы вышла, протестуя, на улицу – напряжение уже есть. И понятно, откуда оно есть – от политики властей, которые гнут свое: «Россия хочет напугать нас, но мы должны обеспечить внутригосударственный мир». Туповатые власти, скажем прямо. Перенос памятников, как и подвиг тех, в чью честь они были поставлены, как и освобождение своей страны, есть внутреннее дело только в том случае, если все это было сделано своими руками. А вот если это сделали за тебя и вместо тебя, надо сильно подумать, не повторится ли история, как она обычно любит делать. То есть мало того, что власти недалекие, они еще и языком (своим же) не сильно владеют. Поэтому эстонский – пока нет. Их министр иностранных дел подтвердил: «Если кто-то из находящихся в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно учесть вероятность аннулирования его ВНЖ». Эстонский хорош, если, во-первых, живешь на хуторе и никому не интересен, потому и хозяин своему слову. Во-вторых, захотел – дал, захотел – забрал, как и вид на жительство. Пока окружающие согласны такое поведение терпеть. Не стоит браться и за украинский. В европах его нынче воспринимают примерно так: когда ж вы, слуги народа, исчезнете уже вместе со своими бандеровцами, попрошайничеством и требованиями, наглостью и неонацизмом, быдлячеством и коррупцией? Тогда пусть ребенок выучит какой-нибудь язык программирования? Он-то уж всяко популярнее эстонского, хотя и потруднее украинского. Только если вы готовы нести судебные издержки. Смотрите, вдруг ваш отпрыск станет компьютерным гением, создаст новый мессенджер, а тот обретет мировую популярность? А вместе с ней – и пристальное внимание всех тех, кто не в ладах с законом. Ну просто потому, что язык Telegram или TikTok они знают, а язык закона не учили вообще никогда. Из недавних новостей: «Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные российских военнослужащих, и каналы, публикующие недостоверную информацию».