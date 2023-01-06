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Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск для обеспечения безопасности

06 января 2023 10:13
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Для обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск для обеспечения безопасности-1

Процесс проходит поэтапно. В нашу страну прибывает личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России. Накануне поступила очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. В ближайшее время техника отправится в воинские части сил специальных операций.

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск для обеспечения безопасности-4

Александр Ботяновский, заместитель командира десантно-штурмовой бригады по вооружению:
Техника глубоко модернизированная, по сравнению с образцовым БТР-80. Для подразделений бригады это образец уже изученный. Подготовлен личный состав к управлению и эксплуатации этой техники. По своим техническим характеристикам данные образцы превосходят БТР-80. Это позволит подразделениям бригады еще более качественно выполнять задачи по охране и обороне рубежей нашей Родины.

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск для обеспечения безопасности-7

Отметим, данная поставка была осуществлена в соответствии с планом перевооружения.

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# Союзное государство # общество # Фотофакт

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