Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск для обеспечения безопасности

Процесс проходит поэтапно. В нашу страну прибывает личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России. Накануне поступила очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. В ближайшее время техника отправится в воинские части сил специальных операций.

Александр Ботяновский, заместитель командира десантно-штурмовой бригады по вооружению:

Техника глубоко модернизированная, по сравнению с образцовым БТР-80. Для подразделений бригады это образец уже изученный. Подготовлен личный состав к управлению и эксплуатации этой техники. По своим техническим характеристикам данные образцы превосходят БТР-80. Это позволит подразделениям бригады еще более качественно выполнять задачи по охране и обороне рубежей нашей Родины.