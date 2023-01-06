В Клецке установили новое оборудование в физкультурном центре. Школьники могут заниматься бесплатно каждый день

Новости Беларуси. Доступность и качество. Все это про Клецкий физкультурно-оздоровительный центр. Здесь установили новое современное оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для школьников – бесплатное посещение до 17:00 ежедневно.
Новости Беларуси. Доступность и качество. Все это про Клецкий физкультурно-оздоровительный центр. Здесь установили новое современное оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для школьников – бесплатное посещение до 17:00 ежедневно.
Так, в комплексе появилось два эллипсоида, велотренажер и дополнительный спортинвентарь. Кстати, здесь регулярно проводят ремонт и обновляют материально-техническую базу – в 2022 году приобрели две беговые дорожки и комплекс гантелей. Зал пользуется большой популярностью у населения.
Владимир Лещинский, заместитель директора физкультурно-оздоровительного центра Клецка:
Тренажерный зал создан для занятий школьников, взрослого населения. Приобрели две новых беговых дорожки, два эллипсоида, комплекс гантелей, понемногу улучшаем наше материальное, спортивное положение.
В центре также есть борцовский зал, оборудованы душевые кабинки и раздевалки. В зимнее время в ФОКе работают пункты проката, где можно взять коньки и лыжи.
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