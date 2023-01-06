«Настроение другое совсем». Одиноких пенсионеров в Скиделе поздравили с Новым годом – по стране идёт благотворительная акция

Новости Беларуси. В Новый год с новыми традициями. Впервые по стране шагает республиканская благотворительная акция «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она направлена на поддержку одиноких пенсионеров, ветеранов, инвалидов – никто не останется без поздравлений и заботы. Инициатива такой трогательной акции принадлежит Президенту. Вот и пожилые люди в Скиделе совсем не ожидали увидеть сегодня у себя на пороге Деда Мороза со Снегурочкой. Волшебство под Рождество – репортаж Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Город Скидель. Здесь проживает чуть больше сотни одиноких пенсионеров. Зимние семейные праздники они зачастую встречают одни. А ведь это как раз тот период, когда каждому человеку хочется внимания и пусть маленького, но новогоднего чуда. А потому Дед Мороз и Снегурочка спешат по адресам. Вместе с помощниками. Вот она, неподдельная радость встречи.

Я никогда не ожидала такого! Слова поздравлений и подарки, а в ответ не менее теплая благодарность. Трогательно. Пожилые люди едва сдерживают слезы, ведь давно уже не чувствовали себя в эпицентре новогодней сказки. Хотя, несмотря на седины, в душе по-прежнему творцы.

Сама нарисовала, сама вышила. Мне кажется, получилось неплохо. Любовь Москалюк в свои 85 удивляет талантами. Рисует, вышивает, плетет из бисера. От красоты ее работ все гости ахнули. Большая часть ее трудового пути прошла в детском саду, а пенсия – это уже время для творчества. Тем более когда дарят такое вдохновение.

– Вот это да!

– Поздравляем!

– Спасибо, спасибо, Дедушка Мороз! Она признается, дело даже не в подарках, а во внимании к пожилым людям.

Очень-очень приятно! Я так рада! Кажется, прямо подрастаешь, настроение у тебя другое совсем! Вот и у Валентины Шостко от визита гостей появилось такое новогоднее настроение, хоть пой!

Старый год уже не властен! Пять минут решают люди иногда! Культработника видно даже на пенсии. Валентина Ивановна всегда с улыбкой – отец-фронтовик научил любить и ценить жизнь. Свои золотые годы встречает одна, а потому гостям особенно рада.

Валентина Шостко, жительница Скиделя:

Мне очень приятно. Я одинокая, и ко мне вот такая компания, все пришли. Я вам бесподобно благодарна!

Виктор Кемежук, председатель Скидельского горисполкома:

Основная задача – это создать праздничное настроение, уделить внимание, поздравить наше старшее поколение с наступившим Новым годом, наступающим Рождеством и просто чтобы они немножко улыбнулись. И это «От всей души». Так сердечно называется новогодняя благотворительная акция для пожилых людей страны. С волшебным настроением и подарками она заглянет к одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам, в том числе в дома-интернаты и больницы.

Светлана Крамак, первый секретарь Скидельского городского комитета БРСМ:

Данная акция у нас введена впервые в этом году по инициативе нашего главы государства. Ее сразу подхватило и Министерство образования, и Министерство соцзащиты. Естественно, не остались в стороне Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация. В течение года мы оказываем большую помощь в зависимости от погодных условий, естественно, и снег чистить, и дрова колоть-рубить, слаживать. Поэтому это просто дополнительный повод сделать на одного пожилого человека более счастливым, более радостным. Сейчас в стране более 120 тысяч одиноко проживающих людей. Потому акция «От всей души» будет шагать по адресам до 14 января.