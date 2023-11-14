Лукашенко: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов. А мы чего телепаемся?

Новости Беларуси. Установить единые жесткие правила игры для всех участников рынка пассажирских автоперевозок. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании 14 ноября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблем в этой сфере предостаточно. Ради заработка перевозчики идут на разного рода уловки. За 9 месяцев 2023 года проинспектировано более 10 тысяч автомобилей. В результате выявлено порядка 9 тысяч нарушений. Среди самых распространенных – перевозка лишних пассажиров, выход водителей на рейс без прав, лихачество на дорогах, неуплата налогов. Что касается последнего, то в 2023 году специалисты провели 230 проверок, в результате которых выяснилось, что перевозчики недоплатили в бюджет более 30 миллионов рублей. Чтобы упорядочить работу такого бизнеса, предлагается организовать реестр легальных перевозчиков, диспетчеров и других участников процесса. В перечне будут содержаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах, обеспечен круглосуточный доступ к выполняемым заказам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У государства к данной сфере есть два простых требования. Первое – безопасность людей. Таким видом транспорта пользуются многие наши граждане и гости страны. Второе – легальная работа перевозчиков. Легальная! Потому что выручку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах. Этим занимаются правоохранительные органы. Хотелось бы, чтобы Кубраков [Иван Кубраков, министр внутренних дел – прим. ред.] вместе с Тертелем [Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности – прим. ред.] мне доложили до нового года для принятия решений. И здесь. Нечего с ними разговаривать. Налог не уплатил – туда.

Как показывают проверки Комитета госконтроля, бессовестных дельцов немало. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам: наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят, а потом дикие аварии, как под Смолевичами. Гибнут дети и полтора десятка человек. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдается. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги для хозяев.