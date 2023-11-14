Аналитик БИСИ: белорусы ждут прозрачности работы госаппарата

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание повысит прозрачность принимаемых в стране решений. Так считают почти 40 % участников опроса, проведенного Институтом стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой запрос общества в отношении политической системы состоит в расширении участия ВНС в процессах принятия значимых для Беларуси решений. Этого ожидают около половины опрошенных. Они уверены, что орган народовластия расширит каналы обратной связи с населением. По мнению респондентов, новый конституционный статус Всебелорусского народного собрания становится одним из стратегических шагов обновления политической системы страны.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Всебелорусское народное собрание уже состоялось как институт, оно принимает на пятилетие Программу социально-экономического развития – важнейший документ нашей страны. Если говорить именно об ожиданиях граждан, которые фиксируются социологическими опросами, то здесь основное – это улучшение каналов коммуникации, повышение эффективности, динамики и прозрачности работы госаппарата. Делегатам Всебелорусского народного собрания очень важно услышать этот запрос общества, понимать его и реализовывать на практике.