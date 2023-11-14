Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Этот оригинальный и эффектный завтрак вы без труда сможете повторить и начать свой день правильно. Приготовим яйцо, запеченное в авокадо с сыром фета и беконом. Нам понадобятся авокадо, бекон, сыр фета, яйца и кинза. Авокадо должно быть среднеспелым. Если оно будет слишком мягким, то, скорее всего, развалится, а если слишком твердым, то не пропечется.

Удаляем косточку и делаем маленький надрез снизу, чтобы оно было более устойчивым. Слегка солим.

Немного зелени кинзы крупно нарезаем и насыпаем внутрь авокадо. Добавляем немного оливкового масла, дробленого перца.

Вбиваем в авокадо яйцо. В этом блюде важно, чтобы желток сохранил свою целостность.

Осталось поставить блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.

Пока авокадо запекается, обжарим бекон. Выкладываем его на сухую сковороду и обжариваем с двух сторон до хрустящей корочки. Блюдо практически готово. Осталось добавить фету.