Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Этот оригинальный и эффектный завтрак вы без труда сможете повторить и начать свой день правильно. Приготовим яйцо, запеченное в авокадо с сыром фета и беконом.
Нам понадобятся авокадо, бекон, сыр фета, яйца и кинза.
Авокадо должно быть среднеспелым. Если оно будет слишком мягким, то, скорее всего, развалится, а если слишком твердым, то не пропечется.
Удаляем косточку и делаем маленький надрез снизу, чтобы оно было более устойчивым. Слегка солим.
Немного зелени кинзы крупно нарезаем и насыпаем внутрь авокадо. Добавляем немного оливкового масла, дробленого перца.
Вбиваем в авокадо яйцо. В этом блюде важно, чтобы желток сохранил свою целостность.
Осталось поставить блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.
Пока авокадо запекается, обжарим бекон. Выкладываем его на сухую сковороду и обжариваем с двух сторон до хрустящей корочки.
Блюдо практически готово. Осталось добавить фету.
Авокадо с яйцом в духовке – это не только красивое, но и питательное блюдо. Максимум белков и полезных жиров, которые содержатся в этих продуктах, обеспечат хорошее начало дня.
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