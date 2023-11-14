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Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт

14 ноября 2023 10:47
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Этот оригинальный и эффектный завтрак вы без труда сможете повторить и начать свой день правильно. Приготовим яйцо, запеченное в авокадо с сыром фета и беконом.

Нам понадобятся авокадо, бекон, сыр фета, яйца и кинза.

Авокадо должно быть среднеспелым. Если оно будет слишком мягким, то, скорее всего, развалится, а если слишком твердым, то не пропечется.

Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт-1

Удаляем косточку и делаем маленький надрез снизу, чтобы оно было более устойчивым. Слегка солим.

Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт-4

Немного зелени кинзы крупно нарезаем и насыпаем внутрь авокадо. Добавляем немного оливкового масла, дробленого перца.

Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт-7

Вбиваем в авокадо яйцо. В этом блюде важно, чтобы желток сохранил свою целостность.

Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт-10

Осталось поставить блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12 минут.

Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт-13

Пока авокадо запекается, обжарим бекон. Выкладываем его на сухую сковороду и обжариваем с двух сторон до хрустящей корочки.

Блюдо практически готово. Осталось добавить фету.

Яйца, запечённые в авокадо, – сытный и питательный завтрак. Рассказываем рецепт-16

Авокадо с яйцом в духовке – это не только красивое, но и питательное блюдо. Максимум белков и полезных жиров, которые содержатся в этих продуктах, обеспечат хорошее начало дня.

*На правах рекламы.

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