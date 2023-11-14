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Теперь победителей станет больше. На участие в конкурсе «100 идей для Беларуси» открыли приём заявок

14 ноября 2023 10:18
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Новости Беларуси. В 13-м сезоне конкурса «100 идей для Беларуси» победителей станет больше. Теперь в каждой из 10 номинаций будут выбирать трех лучших участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь победителей станет больше. На участие в конкурсе «100 идей для Беларуси» открыли приём заявок-1

Нововведением 2023 года стало и увеличение критериев оценки проектов. Кроме того, теперь все инновации должны соответствовать конкретным запросам различных предприятий и ведомств. Планируется, что это поможет разработкам быстрее стать полезными для реального сектора экономики.

Теперь победителей станет больше. На участие в конкурсе «100 идей для Беларуси» открыли приём заявок-4

Екатерина Лакисова, руководитель Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»:
Планы у проекта достаточно большие, есть много мероприятий, которые направлены на развитие проектов, на поддержку, на различные образовательные спектры. Поэтому очень надеемся, что новый сезон будет еще более ярким, чем предыдущие.

Теперь победителей станет больше. На участие в конкурсе «100 идей для Беларуси» открыли приём заявок-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
В конечном счете реализация этих задумок и идей молодежи будет повышать конкурентоспособность нашей страны на внешнеэкономическом треке и создавать целую линейку не только социальных лифтов, а успешной карьерной лестницы в сфере науки, инноваций.

Теперь победителей станет больше. На участие в конкурсе «100 идей для Беларуси» открыли приём заявок-10

Для участников конкурса прием заявок будет открыт до 30 ноября. В новом сезоне проект пройдет в четыре тура. Республиканский финал состоится в марте.

# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Лакисова # Александр Лукьянов # Фотофакт

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