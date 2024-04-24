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Лукашенко заявил, что Беларусь лицом к лицу стоит с НАТО на западных границах

24 апреля 2024 15:36
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Лицом к лицу стоим с НАТО. Уже есть утвержденный план развертывания 300-тысячной военной группировки на восточном фланге блока. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в среду, 24 апреля, во время выступления на заседании VII ВНС во Дворце Республики. 

Глава государства отметил, что другая сторона такое положение вещей называет «поясом сдерживания», но непонятно, кого они собираются сдерживать. Президент напомнил, что Польша развернула на границе с нашей страной боевые подразделения ВС для защиты от якобы «массового проникновения с территории Беларуси мигрантов». «Серьезно? Профессиональные и вооруженные до зубов военные стоят на границе, чтобы убивать женщин и детей, безоружных и бегущих от войны?» – задал вопрос Лукашенко. Президент обратил внимание на то, как польская сторона защищает границу: калечат, убивают, а потом подбрасывают тела и калек нам. 

Привел белорусский лидер в пример и Литву. На территории этой страны до 2028 года планируется развернуть формирование бригадного уровня ВС ФРГ, силы и средства Объединенных вооруженных сил НАТО численностью пять тысяч человек. Президент продолжил: до двадцати тысяч натовских бойцов сосредоточено на польской территории, странах Балтии. А после Второй мировой и ВОВ руководители и элита Европы нас называли оккупантами, заметил Лукашенко. «А дислокация в Западной Европе на постоянной основе более 60,5 тысячи военнослужащих ВС США и более 30 тысяч натовских солдат – это что? Это не оккупация, это другое», – добавил глава государства. Президент задал вопрос: какие политические решения будут принимать европейские лидеры, находясь под прицелом автоматов американской группировки? Мы же уже наблюдаем, какие они решения принимают и насколько они самостоятельны. 

Говоря об Америке, Александр Лукашенко обратил внимание, что США в ускоренном режиме модернизируют свое тактическое ядерное оружие, которое хранится на территориях Бельгии, ФРГ, Италии, Турции, Нидерландов. 

Латыши следуют примеру Польши и тратят огромные средства на строительство бетонных блоков и заграждений в пограничной полосе. И это при том, что страна не богатая: пенсионеры еле сводят концы с концами, а молодежь бежит из страны в поисках лучшей жизни, отметил Лукашенко. Озвучил глава государства и суммы, которые латыши тратят на заборы: примерно триста миллионов евро. А громкие разоблачения и отставки уже есть: большие суммы, выделенные из бюджета на строительство заборов, оседают в карманах высокопоставленных лиц. 

«Нас очень хотят втянуть в войну. И мы это видим», – резюмировал Президент. Пока провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру и вооружение, в Беларуси по другую сторону границы строится мирная жизнь без возведения стен и вырытых окоп. «Но наше миролюбие – не пацифизм. Прошу не путать», – заявил Президент. Белорусский лидер отметил, что по мере возрастания угроз наша страна будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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