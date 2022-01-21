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Лукашенко: уверен, что это Конституция будущего. Самое главное, научиться жить по законам

21 января 2022 19:39
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Новости Беларуси. Повод для волнений – грядущий референдум. Белорусам предстоит 27 февраля (20 января Президент подписал Указ) определиться – за перемены в Конституции мы или против, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что до самого проекта изменений и дополнений Конституции, он не раз претерпевал изменения, финальные внесли после всенародного обсуждения. Но дискуссии продолжаются.  

Лукашенко: уверен, что это Конституция будущего. Самое главное, научиться жить по законам-1

Илона Красутская, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Все-таки как вы лично оцениваете проект Конституции и его работоспособность на среднюю и дальнюю перспективу?  

Лукашенко: уверен, что это Конституция будущего. Самое главное, научиться жить по законам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если я его внес на референдум, значит я оцениваю его положительно. Но недавно я тоже честно сказал: знаете, я очень переживаю – а вдруг что-то не получится. Опять же, ответственность на мне будет. Всякое может быть. Не тем путем пойдем, не те люди придут к власти. Я, конечно, за это переживаю. Но уверен, что это Конституция будущего. Самое главное, мы должны за эти два-три года научиться жить по законам. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет ни двоевластия, тогда Президент – этот или другой – будет делать свое дело, правительство – свое дело, парламент – свое дело, а Всебелорусское народное собрание будет заниматься своими вопросами. Но все беспокоятся, исходя из ситуации нынешней, – а вот бы чего-нибудь не случилось, а вот бы не произошло каких-то столкновений наверху, потому что это мгновенно в общество перейдет. А вот для этого надо научиться жить по закону. Понимаете, каждый должен заниматься своим делом и не заходить на чужую поляну. Я уверен, что нам это удастся, и мы сделаем разительный шаг навстречу настоящей демократии, где народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять волю народа.  

Лукашенко: уверен, что это Конституция будущего. Самое главное, научиться жить по законам-7

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Илона Красутская # Фотофакт

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