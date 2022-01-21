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«Эффективна против нового штамма «омикрон». Самая крупная партия китайской вакцины против коронавируса прибыла в Беларусь

21 января 2022 19:12
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Новости Беларуси. Пятая и самая крупная партия китайской вакцины против COVID-19 (3 миллиона доз) 21 января доставлена в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через неделю, после контроля качества, она поступит в медицинские учреждения для вакцинации всех желающих. Препарат не требует особых условий хранения, и у него хороший срок годности. 

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн подписали сопроводительные документы ценного груза. Половина доз закуплена белорусской стороной, остальное передано Пекином в качестве гуманитарной помощи. При этом для Минска китайские партнеры предложили эксклюзивные цены. Таков результат договоренностей между председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Эффективна против нового штамма «омикрон». Самая крупная партия китайской вакцины против коронавируса прибыла в Беларусь-1

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Инактивированная вакцина, произведенная «Синофарм», эффективна также против нового штама «омикрон». Что касается дальнейшего взаимодействия и взаимной помощи, то китайская сторона готова оказывать и впредь нашим белорусским друзьям посильную помощь не только в плане вакцины, но и в плане совместного производства вакцины.

Около 40 договоров между медвузами. Пиневич рассказал, как Беларусь и Китай сотрудничают в области здравоохранения – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Се Сяоюн # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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