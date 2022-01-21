«Эффективна против нового штамма «омикрон». Самая крупная партия китайской вакцины против коронавируса прибыла в Беларусь

Новости Беларуси. Пятая и самая крупная партия китайской вакцины против COVID-19 (3 миллиона доз) 21 января доставлена в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через неделю, после контроля качества, она поступит в медицинские учреждения для вакцинации всех желающих. Препарат не требует особых условий хранения, и у него хороший срок годности.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн подписали сопроводительные документы ценного груза. Половина доз закуплена белорусской стороной, остальное передано Пекином в качестве гуманитарной помощи. При этом для Минска китайские партнеры предложили эксклюзивные цены. Таков результат договоренностей между председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Беларуси Александром Лукашенко.