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Около 40 договоров между медвузами. Пиневич рассказал, как Беларусь и Китай сотрудничают в области здравоохранения

21 января 2022 19:14
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Новости Беларуси. Пятая и самая крупная партия китайской вакцины против COVID-19 (3 миллиона доз) 21 января доставлена в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Около 40 договоров между медвузами. Пиневич рассказал, как Беларусь и Китай сотрудничают в области здравоохранения-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
У нас спектр взаимодействия – от фундаментальной науки, от науки студенческой, от образовательной науки, заканчивая взаимодействием в области биотехнологий, что касается моего профиля, скажем так. И взаимодействия в области системы здравоохранения. У нас ряд договоров, которые носят структурный характер, около 40 между вузами медицинскими, учреждениями здравоохранения, идет активнейший трафик, обмен информацией не столько по пандемии, сколько вообще всего, что вкладывается в понятие общественного здравоохранения.

Совместная работа в борьбе с пандемией стала одним из ключевых направлений китайско-белорусского сотрудничества. Сейчас стороны занимаются разработкой препаратов традиционной китайской медицины. Скоро их выпустят в производство в индустриальном парке «Великий камень» и смогут использовать в экстренных случаях.

«Эффективна против нового штамма «омикрон». Самая крупная партия китайской вакцины против коронавируса прибыла в Беларусь – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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