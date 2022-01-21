Около 40 договоров между медвузами. Пиневич рассказал, как Беларусь и Китай сотрудничают в области здравоохранения

Новости Беларуси. Пятая и самая крупная партия китайской вакцины против COVID-19 (3 миллиона доз) 21 января доставлена в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

У нас спектр взаимодействия – от фундаментальной науки, от науки студенческой, от образовательной науки, заканчивая взаимодействием в области биотехнологий, что касается моего профиля, скажем так. И взаимодействия в области системы здравоохранения. У нас ряд договоров, которые носят структурный характер, около 40 между вузами медицинскими, учреждениями здравоохранения, идет активнейший трафик, обмен информацией не столько по пандемии, сколько вообще всего, что вкладывается в понятие общественного здравоохранения.

Совместная работа в борьбе с пандемией стала одним из ключевых направлений китайско-белорусского сотрудничества. Сейчас стороны занимаются разработкой препаратов традиционной китайской медицины. Скоро их выпустят в производство в индустриальном парке «Великий камень» и смогут использовать в экстренных случаях.